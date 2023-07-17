Mash показал кадры повреждений Крымского моста

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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, мост через реку кама
Опубликованы фото с повреждения Крымского моста после ЧП Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Очевидцы показали кадры с повреждения Крымского моста после ЧП. Их публикует telegram-канал Mash. На месте работают оперативные службы.

В ночь на 17 июля произошло ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В ходе инцидента погибла супружеская пара, пострадала несовершеннолетняя девочка. Минтранс РФ подтвердил информацию о повреждении дорожного полотна моста. Приостановлено движение, передает RT. Глава Крыма призвал туристов ехать в Крым через новые регионы России, пишет «Национальная служба новостей».

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля
ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля
Фото:

На месте ЧП работают оперативные службы
На месте ЧП работают оперативные службы
Фото:

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Очевидцы показали кадры с повреждения Крымского моста после ЧП. Их публикует telegram-канал Mash. На месте работают оперативные службы. В ночь на 17 июля произошло ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В ходе инцидента погибла супружеская пара, пострадала несовершеннолетняя девочка. Минтранс РФ подтвердил информацию о повреждении дорожного полотна моста. Приостановлено движение, передает RT. Глава Крыма призвал туристов ехать в Крым через новые регионы России, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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