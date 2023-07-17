Mash показал кадры повреждений Крымского моста

Опубликованы фото с повреждения Крымского моста после ЧП
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Очевидцы показали кадры с повреждения Крымского моста после ЧП. Их публикует telegram-канал Mash. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 17 июля произошло ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В ходе инцидента погибла супружеская пара, пострадала несовершеннолетняя девочка. Минтранс РФ подтвердил информацию о повреждении дорожного полотна моста. Приостановлено движение, передает RT. Глава Крыма призвал туристов ехать в Крым через новые регионы России, пишет «Национальная служба новостей».
ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля
На месте ЧП работают оперативные службы
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