Советник главы Крыма раскрыл состояние железнодорожной части Крымского моста

Советник главы Крыма Крючков: железнодорожная часть Крымского моста не повреждена
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ЖД-движение будет вскоре восстановлено, отметил Олег Крючков Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Железнодорожная часть Крымского моста не была повреждена в результате ЧП в ночь на 17 июля. Движение поездов скоро будет восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Железнодорожная часть Крымского моста не повреждена. <…> В ближайшее время железнодорожное движение будет восстановлено», подчеркнул Олег Крючков. Его заявления передает telegram-канал Zvezdanews. Также отмечается, что вскоре возобновит свою работу паромная станция.

Чрезвычайное происшествие на мосту было зафиксировано в ночь на 17 июля. Сообщалось о том, что приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. А также остановлена работа паромной станции. Туристов Крыма призвали не выходить из своих гостиниц, передает Life.

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Железнодорожная часть Крымского моста не была повреждена в результате ЧП в ночь на 17 июля. Движение поездов скоро будет восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. «Железнодорожная часть Крымского моста не повреждена. <…> В ближайшее время железнодорожное движение будет восстановлено», подчеркнул Олег Крючков. Его заявления передает telegram-канал Zvezdanews. Также отмечается, что вскоре возобновит свою работу паромная станция. Чрезвычайное происшествие на мосту было зафиксировано в ночь на 17 июля. Сообщалось о том, что приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. А также остановлена работа паромной станции. Туристов Крыма призвали не выходить из своих гостиниц, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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