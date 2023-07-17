Советник главы Крыма раскрыл состояние железнодорожной части Крымского моста

Советник главы Крыма Крючков: железнодорожная часть Крымского моста не повреждена

17 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

ЖД-движение будет вскоре восстановлено, отметил Олег Крючков Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Железнодорожная часть Крымского моста не была повреждена в результате ЧП в ночь на 17 июля. Движение поездов скоро будет восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. «Железнодорожная часть Крымского моста не повреждена. <…> В ближайшее время железнодорожное движение будет восстановлено», подчеркнул Олег Крючков. Его заявления передает telegram-канал Zvezdanews. Также отмечается, что вскоре возобновит свою работу паромная станция. Чрезвычайное происшествие на мосту было зафиксировано в ночь на 17 июля. Сообщалось о том, что приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. А также остановлена работа паромной станции. Туристов Крыма призвали не выходить из своих гостиниц, передает Life .

Железнодорожная часть Крымского моста не была повреждена в результате ЧП в ночь на 17 июля. Движение поездов скоро будет восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. «Железнодорожная часть Крымского моста не повреждена. <…> В ближайшее время железнодорожное движение будет восстановлено», подчеркнул Олег Крючков. Его заявления передает telegram-канал Zvezdanews. Также отмечается, что вскоре возобновит свою работу паромная станция. Чрезвычайное происшествие на мосту было зафиксировано в ночь на 17 июля. Сообщалось о том, что приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. А также остановлена работа паромной станции. Туристов Крыма призвали не выходить из своих гостиниц, передает Life.