Советник главы Крыма раскрыл состояние железнодорожной части Крымского моста

Железнодорожная часть Крымского моста не была повреждена в результате ЧП в ночь на 17 июля. Движение поездов скоро будет восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.
«Железнодорожная часть Крымского моста не повреждена. <…> В ближайшее время железнодорожное движение будет восстановлено», подчеркнул Олег Крючков. Его заявления передает telegram-канал Zvezdanews. Также отмечается, что вскоре возобновит свою работу паромная станция.
Чрезвычайное происшествие на мосту было зафиксировано в ночь на 17 июля. Сообщалось о том, что приостановлено автомобильное и железнодорожное движение. А также остановлена работа паромной станции. Туристов Крыма призвали не выходить из своих гостиниц, передает
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