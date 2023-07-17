Как попасть в Крым после закрытия моста: альтернативный маршрут. Карта

Минтранс рекомендует добираться до полуострова через новые регионы РФ

17 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В Крым можно проехать через Мелитополь и Мариуполь Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту После ЧП на Крымском мосту движение оказалось перекрыто. Власти региона призвали граждан выдвигаться к полуострову альтернативными маршрутами через новые регионы. URA.RU публикует карту с обозначением, как можно добраться до Республики. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что граждане могут перемещаться в сторону Крыма по наземному маршруту через новые российские территории. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Родители должны взять свидетельство о рождении детей, если едут с несовершеннолетними. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что пункты пропуска крымских городов Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме. Наземный маршрут в сторону Крыма в настоящий момент начинается с Ростова-на-Дону. Водителям предстоит проехать через новые российские территории, а именно города Мариуполь и Бердянск (Донецкая народная республика), а также Мелитополь (Запорожская область). Через данный маршрут можно будет проехать до Джанкоя (город в Крыму). В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Минтрансе РФ сообщили о повреждениях дорожного полотна. В результате происшествия перекрыли автомобильный и железнодорожный маршруты. Власти Крыма подчеркнули, что работа транспорта скоро будет восстановлена, но пока можно добраться до Крыма иным маршрутом. До Крыма можно добраться от Ростова-на-Дону через ДНР и Запорожскую область Карта: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После ЧП на Крымском мосту движение оказалось перекрыто. Власти региона призвали граждан выдвигаться к полуострову альтернативными маршрутами через новые регионы. URA.RU публикует карту с обозначением, как можно добраться до Республики. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что граждане могут перемещаться в сторону Крыма по наземному маршруту через новые российские территории. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Родители должны взять свидетельство о рождении детей, если едут с несовершеннолетними. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что пункты пропуска крымских городов Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме. Наземный маршрут в сторону Крыма в настоящий момент начинается с Ростова-на-Дону. Водителям предстоит проехать через новые российские территории, а именно города Мариуполь и Бердянск (Донецкая народная республика), а также Мелитополь (Запорожская область). Через данный маршрут можно будет проехать до Джанкоя (город в Крыму). В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Минтрансе РФ сообщили о повреждениях дорожного полотна. В результате происшествия перекрыли автомобильный и железнодорожный маршруты. Власти Крыма подчеркнули, что работа транспорта скоро будет восстановлена, но пока можно добраться до Крыма иным маршрутом.