После ЧП на Крымском мосту движение оказалось перекрыто. Власти региона призвали граждан выдвигаться к полуострову альтернативными маршрутами через новые регионы. URA.RU публикует карту с обозначением, как можно добраться до Республики.
В Министерстве транспорта РФ уточнили, что граждане могут перемещаться в сторону Крыма по наземному маршруту через новые российские территории. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Родители должны взять свидетельство о рождении детей, если едут с несовершеннолетними. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что пункты пропуска крымских городов Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме.
Наземный маршрут в сторону Крыма в настоящий момент начинается с Ростова-на-Дону. Водителям предстоит проехать через новые российские территории, а именно города Мариуполь и Бердянск (Донецкая народная республика), а также Мелитополь (Запорожская область). Через данный маршрут можно будет проехать до Джанкоя (город в Крыму).
В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Минтрансе РФ сообщили о повреждениях дорожного полотна. В результате происшествия перекрыли автомобильный и железнодорожный маршруты. Власти Крыма подчеркнули, что работа транспорта скоро будет восстановлена, но пока можно добраться до Крыма иным маршрутом.
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