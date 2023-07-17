На Украине ЧП на Крымском мосту назвали «спецоперацией СБУ»

«РБК-Украина»: атака на Крымский мост — спецоперация СБУ
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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
Атака на Крымский мост была проведена с помощью надводных дронов, сообщили в СБУ Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали источники в СБУ.

«Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и СБУ», — передает слова источника украинское издание «РБК-Украина». Там добавили, что атака была осуществлена с использованием надводных дронов. Источник сообщил, что хотя достичь моста было трудно, в конечном итоге это удалось сделать.

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ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали источники в СБУ. «Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и СБУ», — передает слова источника украинское издание «РБК-Украина». Там добавили, что атака была осуществлена с использованием надводных дронов. Источник сообщил, что хотя достичь моста было трудно, в конечном итоге это удалось сделать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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