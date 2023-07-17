На Украине ЧП на Крымском мосту назвали «спецоперацией СБУ»

Атака на Крымский мост была проведена с помощью надводных дронов, сообщили в СБУ
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали источники в СБУ.
«Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и СБУ», — передает слова источника украинское издание «РБК-Украина». Там добавили, что атака была осуществлена с использованием надводных дронов. Источник сообщил, что хотя достичь моста было трудно, в конечном итоге это удалось сделать.
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