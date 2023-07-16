Свердловчане назвали зарплату мечты

Жители Свердловской области мечтают зарабатывать больше 150 тысяч рублей

17 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Жители Среднего Урала мечтают о заработке в 153 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Свердловской области мечтают о ежемесячной зарплате в 153 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». Свердловчане заняли шестое место среди десяти регионов РФ по сумме желаемой заработной плате (153 тысячи рублей). Первое место разделяют Тюменская область, ХМАО и ЯНАО — 221 тысяча рублей, второе место — Москва и Московская область (193,4 тысячи рублей), Республика Башкортостан на третьем (169,8, тысяч рублей), следом идет Ростовская область (165,4 тысяч рублей). В Краснодарском крае жители мечтают о зарплате в 154,7 тысячи рублей. По желаемой зарплате свердловчане обогнали жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (151,5 тысяча рублей), Новосибирской области (136,2 тысяч рублей), Самарской области (133,9 тысячи рублей). Самая маленькая зарплата мечты оказалась в Воронежской области — 132,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Среднего Урала, которые работают в сфере производства, агропрома, медицины и строительства, мечтают зарабатывать в среднем 200 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные ожидания назвали работники на удаленке.

Жители Свердловской области мечтают о ежемесячной зарплате в 153 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». Свердловчане заняли шестое место среди десяти регионов РФ по сумме желаемой заработной плате (153 тысячи рублей). Первое место разделяют Тюменская область, ХМАО и ЯНАО — 221 тысяча рублей, второе место — Москва и Московская область (193,4 тысячи рублей), Республика Башкортостан на третьем (169,8, тысяч рублей), следом идет Ростовская область (165,4 тысяч рублей). В Краснодарском крае жители мечтают о зарплате в 154,7 тысячи рублей. По желаемой зарплате свердловчане обогнали жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (151,5 тысяча рублей), Новосибирской области (136,2 тысяч рублей), Самарской области (133,9 тысячи рублей). Самая маленькая зарплата мечты оказалась в Воронежской области — 132,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Среднего Урала, которые работают в сфере производства, агропрома, медицины и строительства, мечтают зарабатывать в среднем 200 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные ожидания назвали работники на удаленке.