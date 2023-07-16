В Салехарде на две недели перекроют центральную улицу в связи со строительством коммуникаций. Карта

17 июля 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Салехарде на две недели перекроют участок по улице Губкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде с 17 по 30 июля перекроют улицу Губкина, в связи со строительством коллектора. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «С 17 июля по 30 июля перекрытие дорог в связи со строительством коллектора. Будьте внимательны при планировании маршрута», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на двое суток перекроют трассу Надым — Салехард. Полный запрет автомобильного движения начнется с 6 часов 18 июля. Перекрытие дорог в Салехарде Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/13350

В Салехарде с 17 по 30 июля перекроют улицу Губкина, в связи со строительством коллектора. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «С 17 июля по 30 июля перекрытие дорог в связи со строительством коллектора. Будьте внимательны при планировании маршрута», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на двое суток перекроют трассу Надым — Салехард. Полный запрет автомобильного движения начнется с 6 часов 18 июля.