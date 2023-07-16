16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

В Салехарде на две недели перекроют центральную улицу в связи со строительством коммуникаций. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде на две недели перекроют участок по улице Губкина Фото:

В Салехарде с 17 по 30 июля перекроют улицу Губкина, в связи со строительством коллектора. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«С 17 июля по 30 июля перекрытие дорог в связи со строительством коллектора. Будьте внимательны при планировании маршрута», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на двое суток перекроют трассу Надым — Салехард. Полный запрет автомобильного движения начнется с 6 часов 18 июля.

Перекрытие дорог в Салехарде
Перекрытие дорог в Салехарде
Фото:

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В Салехарде с 17 по 30 июля перекроют улицу Губкина, в связи со строительством коллектора. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «С 17 июля по 30 июля перекрытие дорог в связи со строительством коллектора. Будьте внимательны при планировании маршрута», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на двое суток перекроют трассу Надым — Салехард. Полный запрет автомобильного движения начнется с 6 часов 18 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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