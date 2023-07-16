В Мотовилихинском районе уже не в первый раз собирают урожай грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Перми Наталья Снегирева-Кулаева нашла в черте города грибы. Фотографиями красноголовиков она похвасталась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с братом отправились погулять по лесу на тихую охоту, и очень удачно. Почти рядом с домом собрали красноголовики», — рассказала пермячка.

Грибное место она нашла в лесу у жилого комплекса «Погода». Но с каждым разом грибов там становится все меньше и меньше, отмечает женщина.

Ранее пермяки собрали большой урожай грибов у лыжной базы «Динамо». Там тоже растут красноголовики.

Много грибов выросло после ливня Фото со страницы Натальи Снегиревой-Кулаевой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id175400098