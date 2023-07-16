16 июля 2023

Пермяки хвастаются грибами, которые растут в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
В Мотовилихинском районе уже не в первый раз собирают урожай грибов Фото:

Жительница Перми Наталья Снегирева-Кулаева нашла в черте города грибы. Фотографиями красноголовиков она похвасталась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с братом отправились погулять по лесу на тихую охоту, и очень удачно. Почти рядом с домом собрали красноголовики», — рассказала пермячка.

Грибное место она нашла в лесу у жилого комплекса «Погода». Но с каждым разом грибов там становится все меньше и меньше, отмечает женщина.

Ранее пермяки собрали большой урожай грибов у лыжной базы «Динамо». Там тоже растут красноголовики.

Много грибов выросло после ливня
Много грибов выросло после ливня
Грибы растут недалеко от жилых домов
Грибы растут недалеко от жилых домов

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Жительница Перми Наталья Снегирева-Кулаева нашла в черте города грибы. Фотографиями красноголовиков она похвасталась на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы с братом отправились погулять по лесу на тихую охоту, и очень удачно. Почти рядом с домом собрали красноголовики», — рассказала пермячка. Грибное место она нашла в лесу у жилого комплекса «Погода». Но с каждым разом грибов там становится все меньше и меньше, отмечает женщина. Ранее пермяки собрали большой урожай грибов у лыжной базы «Динамо». Там тоже растут красноголовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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