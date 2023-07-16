16 июля 2023
15 июля 2023

Тобольские медики спасли Леонида Агутина перед концертом

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Агутин переживал насчет своего здоровья Фото:

В Тобольске за два дня до концерта заболел певец Леонид Агутин. Музыкант, по собственным словам, чувствовал себя ужасно, однако местные врачи смогли вылечить его накануне выступления. Об этом он рассказал на пресс-подходе с журналистами в субботу.

«Я вчера приехал совершенно больной, я очень болел. И мне очень помогли ваши [тобольские] медики. Меня за два дня подняли, я сегодня просто как новенький вышел. Я, честно говоря, вчера сел и подумал „ну, все“. Я где-то, вы меня конечно простите, в Тобольске, сейчас здесь же и останусь. Пришли такие ребята (пародирует уверенную позу — прим URA.RU). Говорю „у меня есть рекомендации“, они говорят, что им не надо. Меня послушали, посмотрели, что-то вкололи, что-то сделали», — передал корреспондент URA.RU слова Агутина.

Ранее URA.RU сообщало, что на концерте, перед которым певца спасали медики, Агутин заставил весь Тобольск танцевать под свои песни. Более 3600 посетителей фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» встали со своих мест и начали танцы вплоть до конца выступления.

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В Тобольске за два дня до концерта заболел певец Леонид Агутин. Музыкант, по собственным словам, чувствовал себя ужасно, однако местные врачи смогли вылечить его накануне выступления. Об этом он рассказал на пресс-подходе с журналистами в субботу. «Я вчера приехал совершенно больной, я очень болел. И мне очень помогли ваши [тобольские] медики. Меня за два дня подняли, я сегодня просто как новенький вышел. Я, честно говоря, вчера сел и подумал „ну, все“. Я где-то, вы меня конечно простите, в Тобольске, сейчас здесь же и останусь. Пришли такие ребята (пародирует уверенную позу — прим URA.RU). Говорю „у меня есть рекомендации“, они говорят, что им не надо. Меня послушали, посмотрели, что-то вкололи, что-то сделали», — передал корреспондент URA.RU слова Агутина. Ранее URA.RU сообщало, что на концерте, перед которым певца спасали медики, Агутин заставил весь Тобольск танцевать под свои песни. Более 3600 посетителей фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» встали со своих мест и начали танцы вплоть до конца выступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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