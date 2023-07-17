Shot: ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
ТЭС в Севастополе мог атаковать дрон-камикадзе Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Севастополе при помощи беспилотника. Пострадавших нет. Об этом сообщает Shot.

«ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. <…> был нейтрализован. <…> Пострадавших и разрушений нет», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник, знакомый с ситуацией. Предположительно, ТЭС атаковал дрон-камикадзе. Он был уничтожен неподалеку от станции.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что Минобороны представило к наградам военнослужащих Черноморского флота. Они смогли успешно отбить атаку вражеского БПЛА у Севастополя и уничтожить дрон. Также в ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Предположительно он мог быть атакован также при помощи беспилотников.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Севастополе при помощи беспилотника. Пострадавших нет. Об этом сообщает Shot. «ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. <…> был нейтрализован. <…> Пострадавших и разрушений нет», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник, знакомый с ситуацией. Предположительно, ТЭС атаковал дрон-камикадзе. Он был уничтожен неподалеку от станции. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что Минобороны представило к наградам военнослужащих Черноморского флота. Они смогли успешно отбить атаку вражеского БПЛА у Севастополя и уничтожить дрон. Также в ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Предположительно он мог быть атакован также при помощи беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...