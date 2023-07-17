Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Севастополе при помощи беспилотника. Пострадавших нет. Об этом сообщает Shot.
«ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. <…> был нейтрализован. <…> Пострадавших и разрушений нет», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник, знакомый с ситуацией. Предположительно, ТЭС атаковал дрон-камикадзе. Он был уничтожен неподалеку от станции.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что Минобороны представило к наградам военнослужащих Черноморского флота. Они смогли успешно отбить атаку вражеского БПЛА у Севастополя и уничтожить дрон. Также в ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Предположительно он мог быть атакован также при помощи беспилотников.
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