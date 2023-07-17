Мизулину не включили в список кандидатов в Совфед от Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил в список кандидатов в Совет Федерации действующего сенатора Елену Мизулину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
«Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. <…> В этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной», — рассказала Ахвердиева ТАСС.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. Мизулина представляет Омскую область в Совфеде с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот.
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