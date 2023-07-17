Мизулину не включили в список кандидатов в Совфед от Омской области 17 июля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 + Мизулину может покинуть Совфед после Единого дня голосования в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил в список кандидатов в Совет Федерации действующего сенатора Елену Мизулину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева. «Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. <…> В этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной», — рассказала Ахвердиева ТАСС. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. Мизулина представляет Омскую область в Совфеде с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил в список кандидатов в Совет Федерации действующего сенатора Елену Мизулину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева. «Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. <…> В этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной», — рассказала Ахвердиева ТАСС. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре. Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. Мизулина представляет Омскую область в Совфеде с 23 сентября 2015 года. Она известна как автор резонансных инициатив и законопроектов. Среди них — борьба с «гей-пропагандой», матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям