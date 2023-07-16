Туры из Екатеринбурга в Крым отменили после атаки на Крымский мост

Туроператоры приостанавливают продажу билетов на автобусные туры Екатеринбург — Крым из-за ночной атаки на Крымский мост. Причина — рекомендация. Об этом URA.RU сообщили представители туроператора «Отрада».
«В соответствии с последними новостными событиями автобусные туры в Крым мы отменили по конец августа. Жизнь и безопасность людей для нас прежде всего », — рассказали в компании. С клиентами, которые ранее приобрели путевки в Крым, вопрос будут решать в частном порядке.
В ночь на 17 июля произошло чрезвычайное происшествие на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Согласно источникам в Службе безопасности Украины (СБУ), ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности.
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