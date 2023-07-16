16 июля 2023

Туры из Екатеринбурга в Крым отменили после атаки на Крымский мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Крыма. Крым, крым, отпуск, ялта, отдых, туризм, горы
Поездки из Екатеринбурга на полуостров отменяют в целях безопасности Фото:

Туроператоры приостанавливают продажу билетов на автобусные туры Екатеринбург — Крым из-за ночной атаки на Крымский мост. Причина — рекомендация. Об этом URA.RU сообщили представители туроператора «Отрада».

«В соответствии с последними новостными событиями автобусные туры в Крым мы отменили по конец августа. Жизнь и безопасность людей для нас прежде всего », — рассказали в компании. С клиентами, которые ранее приобрели путевки в Крым, вопрос будут решать в частном порядке.

В ночь на 17 июля произошло чрезвычайное происшествие на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Согласно источникам в Службе безопасности Украины (СБУ), ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности.

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Туроператоры приостанавливают продажу билетов на автобусные туры Екатеринбург — Крым из-за ночной атаки на Крымский мост. Причина — рекомендация. Об этом URA.RU сообщили представители туроператора «Отрада». «В соответствии с последними новостными событиями автобусные туры в Крым мы отменили по конец августа. Жизнь и безопасность людей для нас прежде всего », — рассказали в компании. С клиентами, которые ранее приобрели путевки в Крым, вопрос будут решать в частном порядке. В ночь на 17 июля произошло чрезвычайное происшествие на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Согласно источникам в Службе безопасности Украины (СБУ), ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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