Вице-губернатору ХМАО предстоит разобраться с семейным подрядом экс-директора депспорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова зачистит департамент физической культуры и спорта от родственных связей экс-директора Сергея Артамонова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. Он добавил, что после увольнения чиновника, вызванного конфликтом интересов (прокуратура выявила, что его жена была трудоустроена в подведомственную гостиницу), в самом департаменте и подконтрольных ему учреждениях спорта остались его родственники и друзья.

«Кум Артамонова Васильев возглавляет колледж-интернат Олимпийского резерва ЮКИОР, свояк (муж сестры) — Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, да и сама супруга опального экс-директора пока сохраняет за собой должность замдиректора гостиницы „На семи холмах“, просто уйдя на больничный. Шумакова собирает свою команду, и такая сеть в ней явно будет лишней», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника агентства, вице-губернатору придется пересмотреть и ряд контрактов, в которых возможны нарушения. «Например, Артамонов в свое время привлек к изготовлению формы для югорских спортсменов свою знакомую ижевскую предпринимательницу Елену Шумакову (полную тезку вице-губернатора — прим. URA.RU). Контракты с ее предприятием были заключены без проведения аукциона, чтобы раздробить общую крупную сумму на две, что позволило провести это под видом закупки у единственного поставщика», — добавил информатор.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Шумакова подтвердила закупку спортивной формы. «Сроки были сжатые. Именно поэтому, насколько я знаю, контракты были заключены с нами как с единственным поставщиком. Мы не в первый раз сотрудничаем с правительством Югры», — добавила предпринимательница.

Вице-губернатор Шумакова не ответила на звонки и сообщения журналиста агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос по поводу возможных кадровых решений и того, может ли это считаться конфликтом интересов. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке директора департамента спорта Артамонова. По мнению инсайдера, она была вызвана конфликтом интересов — экс-чиновник трудоустроил свою супругу в подведомственную гостиницу.