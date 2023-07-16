Свердловчанин отсудил у коммунальщиков 75 тысяч рублей за пробитое колесо

Житель Березовского ехал ночью на машине и не заметил большую яму на дороге, в итоге наскочил на нее и повредил авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Березовского (Свердловская область) взыскал через суд 75 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя, по вине которого проколол колесо автомобиля. На участке дороги, обслуживаемом ИП Пестовой, была глубокая яма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сергей Г. в апреле 2022 года в темное время суток ехал на Nissan Qashqai по Березовскому. На пересечении улиц Ленина и Варлакова его машина попала правым колесом в яму, которую в силу плохого освещения и дождливой погоды водитель не увидел. В результате наезда на выбоину у автомобиля пострадали от порезов правые шины», — рассказывают обстоятельства инцидента в суде.

С места аварии иномарку пришлось увозить на эвакуаторе. Сотрудники ГИБДД зафиксировали, что машина попала колесом в выбоину размером 120×64×10 см. Владелец автомобиля обратился в суд, с требованием взыскать с администрации Березовского, МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа» и ИП Пестовой Л. Ю., которая отвечает за содержание этого участка, деньги за пробитое колесо и компенсацию понесенных расходов.

Суд первой инстанции признал ответчиком только индивидуального предпринимателя и выяснил, что размер выбоины на дороге превышает предельный допустимый. При этом дорожных знаков, информирующих водителей о яме и пути объезда, не было. В итоге суд удовлетворил исковые требования березовчанина и постановил взыскать с ИП Пестовой ущерб в размере 66 200 рублей, расходы на проведение экспертизы — 6 500 рублей, услуг автосервиса — 600 рублей, почтовые расходы — 319 рублей, а также 2 186 рублей госпошлины. Всего — 75 тысяч рублей.

Ответчик не согласилась и попыталась обжаловать решение во второй инстанции, а также привлечь к ответу администрацию Березовского и МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского». Но суд второй инстанции оставил в силе решение первой.

Ранее житель Перми, попавший в ДТП из-за выбоины на дороге, отсудил более 30 тысяч рублей у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги. Авария произошла на трассе на подъезде к Перми из Красноярска. В результате происшествия у автомобиля были сильно повреждены диск и колесо, появилась вибрация руля при движении.