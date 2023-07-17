Компания жены курганского депутата судится с экспортером из Казахстана

18 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Агрокомплекс «Кургансемена» судится с компанией из Казахстана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Агрокомплекс «Кургансемена», принадлежащий жене депутата Курганской областной думы Марата Исламова — Любови Исламовой, подал иск к экспортной компании «Tungri Grain» из Казахстана. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ТОО «Tungri Grain» о взыскании штрафа по договору поставки от 25.03.2022 в сумме 336 100 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 9 722 рублей. Заседание назначено на 10 августа 2023 года», — указано на сайте арбитража. Судебное поручение направлено Специализированному межрайонному экономическому суду Костанайской области Республики Казахстан. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрохолдинга «Кургансемена». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что компания «Кургансемена», которой владеет депутат Исламов, потеряла более млрд рублей выручки. По данным сервиса СБИС, доходы за 2022 год составили 1,5 млрд. При этом маслозавод «КЗРМ», принадлежащий жене депутата, увеличил выручку в 2,5 раза. За 2022 года на предприятии было заработано около млрд рублей.

Агрокомплекс «Кургансемена», принадлежащий жене депутата Курганской областной думы Марата Исламова — Любови Исламовой, подал иск к экспортной компании «Tungri Grain» из Казахстана. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ТОО «Tungri Grain» о взыскании штрафа по договору поставки от 25.03.2022 в сумме 336 100 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 9 722 рублей. Заседание назначено на 10 августа 2023 года», — указано на сайте арбитража. Судебное поручение направлено Специализированному межрайонному экономическому суду Костанайской области Республики Казахстан. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрохолдинга «Кургансемена». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что компания «Кургансемена», которой владеет депутат Исламов, потеряла более млрд рублей выручки. По данным сервиса СБИС, доходы за 2022 год составили 1,5 млрд. При этом маслозавод «КЗРМ», принадлежащий жене депутата, увеличил выручку в 2,5 раза. За 2022 года на предприятии было заработано около млрд рублей.