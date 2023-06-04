Компания легендарного курганского политика потеряла млрд рублей выручки

Агрохолдинг «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской областной думы Марат Исламов, за год потерял более одного миллиарда рублей выручки. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. Исламов в политике более 20 лет, избирался спикером областного парламента.
«АО „Кургансемена“. Отчет о финансовых результатах. Выручка за 2022 год: 1 545 135 000 рублей. Выручка за 2021 год: 2 569 993 000 рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Чистая прибыль за последний год сократилась со 154 млн до 351 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что компания курганского застройщика Бабочкина за год потеряла 123 млн рублей выручки. Доходы за 2022 год составили всего чуть более восьми млн рублей. Также сообщалось, что у дорожной компании «ТАДК», которая судилась с курганскими властями из-за земли, сократилась выручка на 184 млн рублей.
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