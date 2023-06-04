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02 июня 2023

Компания легендарного курганского политика потеряла млрд рублей выручки

Компания «Кургансемена», которой владеет депутат Исламов, потеряла млрд выручки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, исламов марат
Компания депутата Марата Исламова потеряла один млрд рублей Фото:

Агрохолдинг «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской областной думы Марат Исламов, за год потерял более одного миллиарда рублей выручки. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. Исламов в политике более 20 лет, избирался спикером областного парламента.

«АО „Кургансемена“. Отчет о финансовых результатах. Выручка за 2022 год: 1 545 135 000 рублей. Выручка за 2021 год: 2 569 993 000 рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Чистая прибыль за последний год сократилась со 154 млн до 351 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что компания курганского застройщика Бабочкина за год потеряла 123 млн рублей выручки. Доходы за 2022 год составили всего чуть более восьми млн рублей. Также сообщалось, что у дорожной компании «ТАДК», которая судилась с курганскими властями из-за земли, сократилась выручка на 184 млн рублей.

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Агрохолдинг «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской областной думы Марат Исламов, за год потерял более одного миллиарда рублей выручки. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. Исламов в политике более 20 лет, избирался спикером областного парламента. «АО „Кургансемена“. Отчет о финансовых результатах. Выручка за 2022 год: 1 545 135 000 рублей. Выручка за 2021 год: 2 569 993 000 рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Чистая прибыль за последний год сократилась со 154 млн до 351 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что компания курганского застройщика Бабочкина за год потеряла 123 млн рублей выручки. Доходы за 2022 год составили всего чуть более восьми млн рублей. Также сообщалось, что у дорожной компании «ТАДК», которая судилась с курганскими властями из-за земли, сократилась выручка на 184 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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