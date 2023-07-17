Москва официально уведомила Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки

17 июля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Россия уведомила Турцию и Украину об отказе от продления зерновой сделки, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел России опубликует заявление с подробными разъяснениями российской позиции по данному вопросу.

Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел России опубликует заявление с подробными разъяснениями российской позиции по данному вопросу.