Москва официально уведомила Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки

Россия уведомила Турцию и Украину об отказе от продления зерновой сделки, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел России опубликует заявление с подробными разъяснениями российской позиции по данному вопросу.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.