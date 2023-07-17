Москва официально уведомила Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Россия уведомила Турцию и Украину об отказе от продления зерновой сделки, заявила Мария Захарова Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел России опубликует заявление с подробными разъяснениями российской позиции по данному вопросу.

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Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел России опубликует заявление с подробными разъяснениями российской позиции по данному вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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