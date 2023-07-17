Свердловский гонщик Карякин сообщил, когда вернется к участию в ралли-рейде «Дакар»

Гонщик Карякин: в 2024 году команда не будет участвовать в ралли-рейде «Дакар»

17 июля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Карякин не станет подводить фанатов и страну ради участия в «Дакаре» Фото: Анна Майорова © URA.RU Чемпиона международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина не сможет вернуться к гонкам в ралли-рейде «Дакар» в 2024 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС. «Я не вижу возможности участвовать в „Дакаре“. Это только если менять гражданство, подписывать документы, но в таком свете ни мне, ни Антону Власюку (партнер по гонкам — прим. URA.RU) он не нужен, потому что это будет чистой воды предательство страны, своих фанатов, которые верят в Россию. Все-таки нужно придерживаться определенных принципов», — считает Карякин. Также он отметил, что не видит логичности и адекватности в решении организаторов «Дакара». «Уходят в полное безумие, и каких-то адекватных решений я не жду, поэтому я не считаю, что „Дакар“ 2024 года будет [в моей жизни]», — подытожил спортсмен. В прошлом году представители «Дакара» не допустили Карякина к участию в соревнованиях из-за его поддержки спецоперации РФ на Украине. Спортсмену предложили подписать документ о том, что он не согласен с текущей российской политикой, но он отказался. «Дакар» в 2024 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 января по 19 января.

Чемпиона международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина не сможет вернуться к гонкам в ралли-рейде «Дакар» в 2024 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС. «Я не вижу возможности участвовать в „Дакаре“. Это только если менять гражданство, подписывать документы, но в таком свете ни мне, ни Антону Власюку (партнер по гонкам — прим. URA.RU) он не нужен, потому что это будет чистой воды предательство страны, своих фанатов, которые верят в Россию. Все-таки нужно придерживаться определенных принципов», — считает Карякин. Также он отметил, что не видит логичности и адекватности в решении организаторов «Дакара». «Уходят в полное безумие, и каких-то адекватных решений я не жду, поэтому я не считаю, что „Дакар“ 2024 года будет [в моей жизни]», — подытожил спортсмен. В прошлом году представители «Дакара» не допустили Карякина к участию в соревнованиях из-за его поддержки спецоперации РФ на Украине. Спортсмену предложили подписать документ о том, что он не согласен с текущей российской политикой, но он отказался. «Дакар» в 2024 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 января по 19 января.