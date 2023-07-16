16 июля 2023
15 июля 2023

В ХМАО монахиня выиграла миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления, сбережения
Служительница монастыря выиграла миллион рублей в лотерею Фото:

В Сургуте служительница монастыря выиграла миллион рублей в лотерею. Женщина купила выигрышный билет, когда получала пенсию на почте.

«Служительница монастыря из Сургута пришла на почту за пенсией, а купила выигрышный лотерейный билет. Призом стал 1 млн рублей», — пишет «Муксун.fm» со ссылкой на Национальную лотерею.

Сургутянка выиграла деньги в лотерее «Мечталлион». Свой выигрыш женщина планирует подарить внуку, чтобы он купил себе машину.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО победил в лотерее «Все или ничего». Югорчанину удалось выиграть три миллиона рублей.

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В Сургуте служительница монастыря выиграла миллион рублей в лотерею. Женщина купила выигрышный билет, когда получала пенсию на почте. «Служительница монастыря из Сургута пришла на почту за пенсией, а купила выигрышный лотерейный билет. Призом стал 1 млн рублей», — пишет «Муксун.fm» со ссылкой на Национальную лотерею. Сургутянка выиграла деньги в лотерее «Мечталлион». Свой выигрыш женщина планирует подарить внуку, чтобы он купил себе машину. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО победил в лотерее «Все или ничего». Югорчанину удалось выиграть три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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