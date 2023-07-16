В ХМАО монахиня выиграла миллион рублей

Служительница монастыря выиграла миллион рублей в лотерею Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте служительница монастыря выиграла миллион рублей в лотерею. Женщина купила выигрышный билет, когда получала пенсию на почте.

«Служительница монастыря из Сургута пришла на почту за пенсией, а купила выигрышный лотерейный билет. Призом стал 1 млн рублей», — пишет «Муксун.fm» со ссылкой на Национальную лотерею.

Сургутянка выиграла деньги в лотерее «Мечталлион». Свой выигрыш женщина планирует подарить внуку, чтобы он купил себе машину.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО победил в лотерее «Все или ничего». Югорчанину удалось выиграть три миллиона рублей.