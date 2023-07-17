Туристка рассказала об обстановке в Крыму после теракта на мосту

Туристка заявила, что в Крыму нет паники в связи с терактом на мосту
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Чеховский мост. Курган, машины, мост, чеховский мост
Вернуться из Крыма можно будет при помощи парома, заявила туристка Анна Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Среди отдыхающих в Крыму нет паники, и они планируют вернуться домой либо на пароме, либо через Мариуполь. Об этом рассказала туристка из Нижнего Новгорода Анна.

«У нас паники нет. Мы сюда поехали и мы знали, что едем в военное время, что всякой гадости можно ожидать, что мост — это стратегический объект», — передает слова Анны «Газета.ru». Туристка добавила, что при возвращении домой, они выберут либо паром, либо новую дорогу, которая проходит через Джанкой, Чонгар, Мариуполь и Ростов. Она отмечает, что эта дорога популярна среди туристов и хорошо обозначена.

Анна заявила, что ездит отдыхать в Крым с 2016 года и заметила, что в этом году туристов стало значительно меньше. Она считает, что это делает их отдых более комфортным, так как туристические места и набережные сейчас не так переполнены людьми. Туристка отмечает, что в Крыму открывается все больше супермаркетов, цены стали более умеренными, в основном сравнимыми с ее родным Нижним Новгородом. Единственным исключением является более высокая цена на мясо, заключила Анна.

Ранее URA.RU собирало информацию о том, куда необходимо обращаться туристам, которые столкнулись с трудностями при выезде из Крыма. Причиной возникновения трудностей стал теракт на Крымском мосту, произошедший в ночь на 17 июля. После теракта, водителям, находящимся в районе моста, было предоставлено три тонны воды в качестве помощи, передает РАПСИ.

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Среди отдыхающих в Крыму нет паники, и они планируют вернуться домой либо на пароме, либо через Мариуполь. Об этом рассказала туристка из Нижнего Новгорода Анна. «У нас паники нет. Мы сюда поехали и мы знали, что едем в военное время, что всякой гадости можно ожидать, что мост — это стратегический объект», — передает слова Анны «Газета.ru». Туристка добавила, что при возвращении домой, они выберут либо паром, либо новую дорогу, которая проходит через Джанкой, Чонгар, Мариуполь и Ростов. Она отмечает, что эта дорога популярна среди туристов и хорошо обозначена. Анна заявила, что ездит отдыхать в Крым с 2016 года и заметила, что в этом году туристов стало значительно меньше. Она считает, что это делает их отдых более комфортным, так как туристические места и набережные сейчас не так переполнены людьми. Туристка отмечает, что в Крыму открывается все больше супермаркетов, цены стали более умеренными, в основном сравнимыми с ее родным Нижним Новгородом. Единственным исключением является более высокая цена на мясо, заключила Анна. Ранее URA.RU собирало информацию о том, куда необходимо обращаться туристам, которые столкнулись с трудностями при выезде из Крыма. Причиной возникновения трудностей стал теракт на Крымском мосту, произошедший в ночь на 17 июля. После теракта, водителям, находящимся в районе моста, было предоставлено три тонны воды в качестве помощи, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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