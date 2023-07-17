В соцсетях выдают взрывы в Киеве за удар по Крымскому мосту

В Telegram распространяют фейковое видео удара по Крымскому мосту
© Служба новостей «URA.RU»
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На видео из соцсетей запечатлен момент удара по ЗРК Patriot Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях выдают снятое в мае видео взрывов в Киеве за удар по Крымскому мосту. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

«В сети появились кадры, как утверждается, момента атаки на Крымский мост», — сообщают в telegram-каналах. Однако видео «атаки» было снято два месяца назад и активно расходилось в YouTube.

Telegram-канал российских военкоров «Военный осведомитель» сообщал, что на видео запечатлен момент удара по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве 16 мая. В Минобороны РФ подтвердили, что в этот день в Киеве ракетами «Кинжал» были уничтожены пять пусковых систем ЗРК.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На распространяемом же видео запечатлен ракетный удар.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.

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В социальных сетях выдают снятое в мае видео взрывов в Киеве за удар по Крымскому мосту. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «В сети появились кадры, как утверждается, момента атаки на Крымский мост», — сообщают в telegram-каналах. Однако видео «атаки» было снято два месяца назад и активно расходилось в YouTube. Telegram-канал российских военкоров «Военный осведомитель» сообщал, что на видео запечатлен момент удара по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве 16 мая. В Минобороны РФ подтвердили, что в этот день в Киеве ракетами «Кинжал» были уничтожены пять пусковых систем ЗРК. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На распространяемом же видео запечатлен ракетный удар. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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