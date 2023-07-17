В соцсетях выдают взрывы в Киеве за удар по Крымскому мосту

В Telegram распространяют фейковое видео удара по Крымскому мосту

17 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

На видео из соцсетей запечатлен момент удара по ЗРК Patriot Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях выдают снятое в мае видео взрывов в Киеве за удар по Крымскому мосту. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «В сети появились кадры, как утверждается, момента атаки на Крымский мост», — сообщают в telegram-каналах. Однако видео «атаки» было снято два месяца назад и активно расходилось в YouTube. Telegram-канал российских военкоров «Военный осведомитель» сообщал, что на видео запечатлен момент удара по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве 16 мая. В Минобороны РФ подтвердили , что в этот день в Киеве ракетами «Кинжал» были уничтожены пять пусковых систем ЗРК. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На распространяемом же видео запечатлен ракетный удар. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.

В социальных сетях выдают снятое в мае видео взрывов в Киеве за удар по Крымскому мосту. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «В сети появились кадры, как утверждается, момента атаки на Крымский мост», — сообщают в telegram-каналах. Однако видео «атаки» было снято два месяца назад и активно расходилось в YouTube. Telegram-канал российских военкоров «Военный осведомитель» сообщал, что на видео запечатлен момент удара по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве 16 мая. В Минобороны РФ подтвердили, что в этот день в Киеве ракетами «Кинжал» были уничтожены пять пусковых систем ЗРК. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На распространяемом же видео запечатлен ракетный удар. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара.