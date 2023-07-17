МИД РФ предупредил Украину о прекращении зерновой сделки

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Россия оповестила Украину о прекращении зерновой сделки 18 июля, заявил Борис Грызлов Фото:
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Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с изложением позиции России, заключающейся в прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«В документе, переданном Украине сказано, что Россия возражает против дальнейшего продления зерновой сделки», — заявил Грызлов. Заявление посольства опубликовано в аккаунте посольства в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что российская сторона прекращает выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля.

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Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с изложением позиции России, заключающейся в прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. «В документе, переданном Украине сказано, что Россия возражает против дальнейшего продления зерновой сделки», — заявил Грызлов. Заявление посольства опубликовано в аккаунте посольства в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что российская сторона прекращает выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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