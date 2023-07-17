МИД РФ предупредил Украину о прекращении зерновой сделки

17 июля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Россия оповестила Украину о прекращении зерновой сделки 18 июля, заявил Борис Грызлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с изложением позиции России, заключающейся в прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. «В документе, переданном Украине сказано, что Россия возражает против дальнейшего продления зерновой сделки», — заявил Грызлов. Заявление посольства опубликовано в аккаунте посольства в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что российская сторона прекращает выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля.

Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с изложением позиции России, заключающейся в прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. «В документе, переданном Украине сказано, что Россия возражает против дальнейшего продления зерновой сделки», — заявил Грызлов. Заявление посольства опубликовано в аккаунте посольства в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что российская сторона прекращает выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля.