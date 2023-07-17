МИД РФ предупредил Украину о прекращении зерновой сделки

Россия оповестила Украину о прекращении зерновой сделки 18 июля, заявил Борис Грызлов
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с изложением позиции России, заключающейся в прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
«В документе, переданном Украине сказано, что Россия возражает против дальнейшего продления зерновой сделки», — заявил Грызлов. Заявление посольства
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