Холдинг и комбинат челябинского олигарха Зюзина проиграли суд «Газпромбанку» на 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Газпромбанка» к «Мечелу» и ЧМК на сумму в 11,9 млрд рублей

Структуры Игоря Зюзина проиграли суд «Газпромбанку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы 17 июля удовлетворил иск «Газпромбанка» к холдингу ПАО «Мечел» и Челябинскому металлургическому комбинату Игоря Зюзина на 11,9 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решение суда, полный текст еще не опубликован.

Иск был подан в рамках спора о 12-миллиардной задолженности ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания Мечел-сталь». Сам истец на запрос URA.RU не ответил. Представители ответчика предположили, что речь идет о кредитной линии, открытой в иностранном банке. Как URA.RU заявила директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «Мечел» Екатерина Видеман, один из траншей кредита был профинансирован Газпромбанком и подчеркнула, что компания своевременно рассчитывается по своим обязательствам.

При подготовке материала URA.RU обращалось за подробностями процесса по взысканию активов к пресс-службе ответчика. «Мечел» оставил запрос без комментариев.