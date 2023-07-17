Холдинг и комбинат челябинского олигарха Зюзина проиграли суд «Газпромбанку» на 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Газпромбанка» к «Мечелу» и ЧМК на сумму в 11,9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
Структуры Игоря Зюзина проиграли суд «Газпромбанку» Фото:

Арбитражный суд Москвы 17 июля удовлетворил иск «Газпромбанка» к холдингу ПАО «Мечел» и Челябинскому металлургическому комбинату Игоря Зюзина на 11,9 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решение суда, полный текст еще не опубликован.

Иск был подан в рамках спора о 12-миллиардной задолженности ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания Мечел-сталь». Сам истец на запрос URA.RU не ответил. Представители ответчика предположили, что речь идет о кредитной линии, открытой в иностранном банке. Как URA.RU заявила директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «Мечел» Екатерина Видеман, один из траншей кредита был профинансирован Газпромбанком и подчеркнула, что компания своевременно рассчитывается по своим обязательствам.

При подготовке материала URA.RU обращалось за подробностями процесса по взысканию активов к пресс-службе ответчика. «Мечел» оставил запрос без комментариев.

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Арбитражный суд Москвы 17 июля удовлетворил иск «Газпромбанка» к холдингу ПАО «Мечел» и Челябинскому металлургическому комбинату Игоря Зюзина на 11,9 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте суда. «Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решение суда, полный текст еще не опубликован. Иск был подан в рамках спора о 12-миллиардной задолженности ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания Мечел-сталь». Сам истец на запрос URA.RU не ответил. Представители ответчика предположили, что речь идет о кредитной линии, открытой в иностранном банке. Как URA.RU заявила директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «Мечел» Екатерина Видеман, один из траншей кредита был профинансирован Газпромбанком и подчеркнула, что компания своевременно рассчитывается по своим обязательствам. При подготовке материала URA.RU обращалось за подробностями процесса по взысканию активов к пресс-службе ответчика. «Мечел» оставил запрос без комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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