Суд запустил процесс по иску банка к холдингу челябинского олигарха на 12 миллиардов

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Газпромбанка к холдингу ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска на 11,9 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.
«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами», — отмечено в определении суда.
Предварительное заседание состоится 5 июня. Истец к тому моменту должен подтвердить, что вел претенциозную работу, и продемонстрировать ситуацию с задолженностью. От ответчика затребовали подтверждение расчетов по долгу и отзыв с возражениями.
В начале мая суд оставил без движения два иска Газпромбанка к структурам Игоря Зюзина: ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания «Мечел-Сталь». Суть спора в финучреждении URA.RU не пояснили, однако в «Мечеле» предположили, что речь может идти об отношениях по иску иностранного банка. Транш для кредитной линии направил Газпромбанк.
Второй поданный иск не содержит финансовых требований. Документ вместе с первым был оставлен без движения, пока не будут устранены замечания суда. Решение по другому иску в настоящий момент не опубликовано, хотя затребованные судом документы, как следует из данных картотеки арбитражных дел, были 2 мая предоставлены.
Газпромбанк является вторым по сумме обязательств кредитором «Мечела». Размер задолженности перед финорганизацией составляет 146,6 млрд рублей. Крупнейшим кредитором выступает банк ВТБ. Металлургический холдинг должен ему 204,6 млрд рублей.
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