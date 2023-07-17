Власти Кургана дополнительно потратят десятки миллионов на строительство самой большой школы

18 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Кургане на оборудование для школы на 1500 мест потратят около 66 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана дополнительно потратит около 66 миллионов рублей на оборудование для школы на 1500 мест. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Строительством соцобъекта в Заозерном районе занимается подрядчик ЗАО «Курганстальмост». «Поставка товара на объект: „Общеобразовательная организация на 1500 мест, г. Курган, 12 микрорайон“ Профильный инженерно-технический класс. Цена контракта: 24 047 261 рублей. <…> Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью. Цена контракта: 26 510 435 рублей. <…> Кабинет начальных классов. Цена контракта: 5 366 740 рублей», — говорится в аукционной документации. Также заключены договоры на поставку пищеблоков. Общая сумма контрактов составляет более 6,1 млн рублей. Еще около четырех млн рублей направлено на закупку линия раздачи, электронных средства обучения и камеры охлаждения. Ранее URA.RU писало, что финансирование самой большой школы Кургана увеличили на 285 млн рублей. До этого власти выделяли еще одну субсидию на сумму более 176,5 млн рублей. Эту помощь губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина. После дополнительных денег стоимость контракта на строительство объекта в 12-м микрорайоне Заозерного выросла до 1,4 млрд. Строительство школы на 1500 мест должны завершить к концу 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Кургана дополнительно потратит около 66 миллионов рублей на оборудование для школы на 1500 мест. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Строительством соцобъекта в Заозерном районе занимается подрядчик ЗАО «Курганстальмост». «Поставка товара на объект: „Общеобразовательная организация на 1500 мест, г. Курган, 12 микрорайон“ Профильный инженерно-технический класс. Цена контракта: 24 047 261 рублей. <…> Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью. Цена контракта: 26 510 435 рублей. <…> Кабинет начальных классов. Цена контракта: 5 366 740 рублей», — говорится в аукционной документации. Также заключены договоры на поставку пищеблоков. Общая сумма контрактов составляет более 6,1 млн рублей. Еще около четырех млн рублей направлено на закупку линия раздачи, электронных средства обучения и камеры охлаждения. Ранее URA.RU писало, что финансирование самой большой школы Кургана увеличили на 285 млн рублей. До этого власти выделяли еще одну субсидию на сумму более 176,5 млн рублей. Эту помощь губернатор Вадим Шумков просил у президента РФ Владимира Путина. После дополнительных денег стоимость контракта на строительство объекта в 12-м микрорайоне Заозерного выросла до 1,4 млрд. Строительство школы на 1500 мест должны завершить к концу 2023 года.