Россия объявила о выходе из зерновой сделки: реакция мирового сообщества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. URA.RU собрало реакцию мирового сообщества на решение РФ.
В МИД РФ сообщили о закрытии Россией морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, введенные в рамках зернового соглашения. Совместный координационный центр будет расформирован в Турции.
Посольство РФ в Белоруссии направило киевского режиму ноту с изложением позиции России. Она заключается в прекращении зерновой сделки с 18 июля, сообщил посол Борис Грызлов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара убеждена в продлении участия России в зерновой сделке. Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным будут проведены переговоры. Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.
Турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией, сообщил, что Евросоюз, Китай и Турция будут ощущать на себе негативные последствия выхода России. Он подчеркнул, что ожидается повышение цен на зерно в мире. По данным турецкого источника, обсуждение о продлении зерновой сделки идут, однако шанс на успех маленький.
Официальный представитель правительства Германии Кристиана Хоффманн просит о продлении зернового соглашения. «Споры не должны вестись „на спинах беднейших на этой планете“», — заявила она в беседе с Bild.
МИД Австрии призвало о продлении зерновой сделки в своем twitter-аккаунте. Внешнеполитическое ведомство уверяет, что соглашение имеет серьезное значение для глобальной продовольственной безопасности.