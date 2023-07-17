Россия объявила о выходе из зерновой сделки: реакция мирового сообщества

Дмитрий Песков объявил о выходе из зерновой сделки
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Обсуждение о продлении зерновой сделки продолжается, сообщил турецкий источник Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. URA.RU собрало реакцию мирового сообщества на решение РФ.

  • В МИД РФ сообщили о закрытии Россией морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, введенные в рамках зернового соглашения. Совместный координационный центр будет расформирован в Турции.
  • Посольство РФ в Белоруссии направило киевского режиму ноту с изложением позиции России. Она заключается в прекращении зерновой сделки с 18 июля, сообщил посол Борис Грызлов.
  • Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что западные страны не должны использовать зерновое соглашение для прикрытия новых террористических атак Украины.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара убеждена в продлении участия России в зерновой сделке. Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным будут проведены переговоры. Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.
  • Турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией, сообщил, что Евросоюз, Китай и Турция будут ощущать на себе негативные последствия выхода России. Он подчеркнул, что ожидается повышение цен на зерно в мире. По данным турецкого источника, обсуждение о продлении зерновой сделки идут, однако шанс на успех маленький.
  • Официальный представитель правительства Германии Кристиана Хоффманн просит о продлении зернового соглашения. «Споры не должны вестись „на спинах беднейших на этой планете“», — заявила она в беседе с Bild.
  • МИД Австрии призвало о продлении зерновой сделки в своем twitter-аккаунте. Внешнеполитическое ведомство уверяет, что соглашение имеет серьезное значение для глобальной продовольственной безопасности.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. URA.RU собрало реакцию мирового сообщества на решение РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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