Россия объявила о выходе из зерновой сделки: реакция мирового сообщества

Дмитрий Песков объявил о выходе из зерновой сделки

17 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Обсуждение о продлении зерновой сделки продолжается, сообщил турецкий источник Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. URA.RU собрало реакцию мирового сообщества на решение РФ. В МИД РФ сообщили о закрытии Россией морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, введенные в рамках зернового соглашения. Совместный координационный центр будет расформирован в Турции.

Посольство РФ в Белоруссии направило киевского режиму ноту с изложением позиции России. Она заключается в прекращении зерновой сделки с 18 июля, сообщил посол Борис Грызлов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что западные страны не должны использовать зерновое соглашение для прикрытия новых террористических атак Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара убеждена в продлении участия России в зерновой сделке. Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным будут проведены переговоры. Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин сообщил, что главная задача зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.

Турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией, сообщил, что Евросоюз, Китай и Турция будут ощущать на себе негативные последствия выхода России. Он подчеркнул, что ожидается повышение цен на зерно в мире. По данным турецкого источника, обсуждение о продлении зерновой сделки идут, однако шанс на успех маленький.

Официальный представитель правительства Германии Кристиана Хоффманн просит о продлении зернового соглашения. «Споры не должны вестись „на спинах беднейших на этой планете“», — заявила она в беседе с Bild.

МИД Австрии призвало о продлении зерновой сделки в своем twitter-аккаунте. Внешнеполитическое ведомство уверяет, что соглашение имеет серьезное значение для глобальной продовольственной безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о выходе России из зерновой сделки. URA.RU собрало реакцию мирового сообщества на решение РФ.