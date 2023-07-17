Эрдоган пообещал поговорить с Путиным по поводу зерновой сделки

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Эрдоган намерен переговорить с Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция уверена, что Россия продлит участие в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка — прим. URA.RU) продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — заявил Реджеп Эрдоган во время прямого эфира на youtube-канале ENSONHABER. Он также ответил, что турецкая сторона предпринимала усилия по спасению черноморской инициативы.

Эрдоган подчеркнул, что история с зерновой сделкой вошла в историю как дипломатический успех. В ее рамках было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Благодаря этому во многих странах не произошел продовольственный кризис.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект. По его словам, из-за этого черноморская инициатива утратила свою первоначальную ценность — спасение от голода для жителей других странах.

«Все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести», — отметил Борис Грызлов, его слова приводит посольство России в Белоруссии в социальной сети «Вконтакте».

Зерновая сделка заканчивается 18 июля. В Кремле отказались ее продлевать.

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Турция уверена, что Россия продлит участие в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка — прим. URA.RU) продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — заявил Реджеп Эрдоган во время прямого эфира на youtube-канале ENSONHABER. Он также ответил, что турецкая сторона предпринимала усилия по спасению черноморской инициативы. Эрдоган подчеркнул, что история с зерновой сделкой вошла в историю как дипломатический успех. В ее рамках было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Благодаря этому во многих странах не произошел продовольственный кризис. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект. По его словам, из-за этого черноморская инициатива утратила свою первоначальную ценность — спасение от голода для жителей других странах. «Все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести», — отметил Борис Грызлов, его слова приводит посольство России в Белоруссии в социальной сети «Вконтакте». Зерновая сделка заканчивается 18 июля. В Кремле отказались ее продлевать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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