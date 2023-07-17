Эрдоган пообещал поговорить с Путиным по поводу зерновой сделки

17 июля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган намерен переговорить с Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция уверена, что Россия продлит участие в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка — прим. URA.RU) продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — заявил Реджеп Эрдоган во время прямого эфира на youtube-канале ENSONHABER. Он также ответил, что турецкая сторона предпринимала усилия по спасению черноморской инициативы. Эрдоган подчеркнул, что история с зерновой сделкой вошла в историю как дипломатический успех. В ее рамках было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Благодаря этому во многих странах не произошел продовольственный кризис. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект. По его словам, из-за этого черноморская инициатива утратила свою первоначальную ценность — спасение от голода для жителей других странах. «Все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести», — отметил Борис Грызлов, его слова приводит посольство России в Белоруссии в социальной сети « Вконтакте ». Зерновая сделка заканчивается 18 июля. В Кремле отказались ее продлевать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция уверена, что Россия продлит участие в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка — прим. URA.RU) продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — заявил Реджеп Эрдоган во время прямого эфира на youtube-канале ENSONHABER. Он также ответил, что турецкая сторона предпринимала усилия по спасению черноморской инициативы. Эрдоган подчеркнул, что история с зерновой сделкой вошла в историю как дипломатический успех. В ее рамках было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Благодаря этому во многих странах не произошел продовольственный кризис. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект. По его словам, из-за этого черноморская инициатива утратила свою первоначальную ценность — спасение от голода для жителей других странах. «Все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести», — отметил Борис Грызлов, его слова приводит посольство России в Белоруссии в социальной сети «Вконтакте». Зерновая сделка заканчивается 18 июля. В Кремле отказались ее продлевать.