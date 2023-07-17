В России вводят новый KPI для губернаторов

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Глав российских регионов будут оценивать по работе с искусственным интеллектом

17 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возьмет внедрение ИИ в регионах под личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глав регионов, ответственных за цифровую трансформацию, будут оценивать по степени внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по цифровой трансформации страны и регионов. Он подчеркнул, что все перемещения в рейтинге возьмет под личный контроль. «В рейтинг эффективности руководителей цифровой трансформации будут внесены критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Перемещения в рейтинге беру на личный контроль. Руководителям регионов, ответственным за цифровую трансформацию, необходимо до 1 сентября завершить разработку стратегий по внедрению ИИ», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Статья по теме Россия включилась в гонку за технологии будущего Также на совещании прошла защита первых проектов региональных сервисов на платформе «ГосТех». В ней приняли участие представители Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Сахалинской, Челябинской, Липецкой, Белгородской, Нижегородской и Новосибирской областей. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина реализовать проекты необходимо до 1 января 2024 года. «До конца года на платформу будут переведены государственные сервисы в здравоохранении, образовании, спорте, строительстве. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов», — отметил Чернышенко. По словам чиновника, технологии ИИ и оптимизация бизнес-процессов органов власти упростит предоставление услуг для жителей России. В 2022 году была проведена оценка стратегий цифровой трансформации регионов России, и их соответствия Национальной стратегии развития ИИ. Проверка выявила, что в регионах недостаточно условий для внедрения искусственного интеллекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глав регионов, ответственных за цифровую трансформацию, будут оценивать по степени внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по цифровой трансформации страны и регионов. Он подчеркнул, что все перемещения в рейтинге возьмет под личный контроль. «В рейтинг эффективности руководителей цифровой трансформации будут внесены критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Перемещения в рейтинге беру на личный контроль. Руководителям регионов, ответственным за цифровую трансформацию, необходимо до 1 сентября завершить разработку стратегий по внедрению ИИ», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также на совещании прошла защита первых проектов региональных сервисов на платформе «ГосТех». В ней приняли участие представители Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Сахалинской, Челябинской, Липецкой, Белгородской, Нижегородской и Новосибирской областей. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина реализовать проекты необходимо до 1 января 2024 года. «До конца года на платформу будут переведены государственные сервисы в здравоохранении, образовании, спорте, строительстве. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов», — отметил Чернышенко. По словам чиновника, технологии ИИ и оптимизация бизнес-процессов органов власти упростит предоставление услуг для жителей России. В 2022 году была проведена оценка стратегий цифровой трансформации регионов России, и их соответствия Национальной стратегии развития ИИ. Проверка выявила, что в регионах недостаточно условий для внедрения искусственного интеллекта.