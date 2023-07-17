17 июля 2023
16 июля 2023

Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на снижение зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты работников «Сургутнефтегаза» уменьшились более чем на 20 тысяч рублей Фото:

В «Сургутнефтегазе» снизились зарплаты из-за сокращения добычи нефти. Сотрудник подразделения предприятия в Лянторе (ХМАО) сообщил агентству, что оплата труда снизилась более, чем на 20 тысяч рублей.

«По расчеткам видно, что зарплата снизилась на 20-25 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Премию урезали из-за невыполненного плана, а план не выполняем, потому что сократили добычу, скважины консервируем», — пожаловался собеседник. Нефтяник сообщил, что о сокращении добычи ресурсов заявили на собрании официально, но не предупредили о влиянии такого решения руководства на оплату труда.

Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» за комментарием. На предприятии отказались обсуждать вопросы оплаты труда.

Ранее URA.RU писало, что сотрудников аппарата управления «Сургутнефтегаза» лишили 14-й премии. Денежное вознаграждение обещали производственным подразделениям, которые показали высокие результаты по добыче нефти.

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В «Сургутнефтегазе» снизились зарплаты из-за сокращения добычи нефти. Сотрудник подразделения предприятия в Лянторе (ХМАО) сообщил агентству, что оплата труда снизилась более, чем на 20 тысяч рублей. «По расчеткам видно, что зарплата снизилась на 20-25 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Премию урезали из-за невыполненного плана, а план не выполняем, потому что сократили добычу, скважины консервируем», — пожаловался собеседник. Нефтяник сообщил, что о сокращении добычи ресурсов заявили на собрании официально, но не предупредили о влиянии такого решения руководства на оплату труда. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» за комментарием. На предприятии отказались обсуждать вопросы оплаты труда. Ранее URA.RU писало, что сотрудников аппарата управления «Сургутнефтегаза» лишили 14-й премии. Денежное вознаграждение обещали производственным подразделениям, которые показали высокие результаты по добыче нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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