Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на снижение зарплаты

18 июля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Зарплаты работников «Сургутнефтегаза» уменьшились более чем на 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В «Сургутнефтегазе» снизились зарплаты из-за сокращения добычи нефти. Сотрудник подразделения предприятия в Лянторе (ХМАО) сообщил агентству, что оплата труда снизилась более, чем на 20 тысяч рублей. «По расчеткам видно, что зарплата снизилась на 20-25 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Премию урезали из-за невыполненного плана, а план не выполняем, потому что сократили добычу, скважины консервируем», — пожаловался собеседник. Нефтяник сообщил, что о сокращении добычи ресурсов заявили на собрании официально, но не предупредили о влиянии такого решения руководства на оплату труда. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» за комментарием. На предприятии отказались обсуждать вопросы оплаты труда. Ранее URA.RU писало, что сотрудников аппарата управления «Сургутнефтегаза» лишили 14-й премии. Денежное вознаграждение обещали производственным подразделениям, которые показали высокие результаты по добыче нефти.

В «Сургутнефтегазе» снизились зарплаты из-за сокращения добычи нефти. Сотрудник подразделения предприятия в Лянторе (ХМАО) сообщил агентству, что оплата труда снизилась более, чем на 20 тысяч рублей. «По расчеткам видно, что зарплата снизилась на 20-25 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Премию урезали из-за невыполненного плана, а план не выполняем, потому что сократили добычу, скважины консервируем», — пожаловался собеседник. Нефтяник сообщил, что о сокращении добычи ресурсов заявили на собрании официально, но не предупредили о влиянии такого решения руководства на оплату труда. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» за комментарием. На предприятии отказались обсуждать вопросы оплаты труда. Ранее URA.RU писало, что сотрудников аппарата управления «Сургутнефтегаза» лишили 14-й премии. Денежное вознаграждение обещали производственным подразделениям, которые показали высокие результаты по добыче нефти.