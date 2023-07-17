Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на снижение зарплаты

В «Сургутнефтегазе» снизились зарплаты из-за сокращения добычи нефти. Сотрудник подразделения предприятия в Лянторе (ХМАО) сообщил агентству, что оплата труда снизилась более, чем на 20 тысяч рублей.
«По расчеткам видно, что зарплата снизилась на 20-25 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Премию урезали из-за невыполненного плана, а план не выполняем, потому что сократили добычу, скважины консервируем», — пожаловался собеседник. Нефтяник сообщил, что о сокращении добычи ресурсов заявили на собрании официально, но не предупредили о влиянии такого решения руководства на оплату труда.
Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» за комментарием. На предприятии отказались обсуждать вопросы оплаты труда.
Ранее URA.RU писало, что сотрудников аппарата управления «Сургутнефтегаза» лишили 14-й премии. Денежное вознаграждение обещали производственным подразделениям, которые показали высокие результаты по добыче нефти.
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