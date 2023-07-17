Вице-мэр везет в Екатеринбург автобусы, горевшие в Санкт-Петербурге

По мнению Алексея Бубнова, преимуществом «Волгабасов» являются немецкие коробки передач Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов лоббирует большую закупку автобусов Volgobus, от которых на днях со скандалом отказались власти Санкт-Петербурга. Такое решение они приняли из-за того, что только с конца июня зафиксировано несколько случаев, когда транспорт загорался прямо в пути или терял двигатели и трансмиссию.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, приостановлена не только эксплуатация «Волгабасов», но и приемка новых 98 автобусов этой марки. Об этом он объявил 15 июля, пишет РБК.

Как сообщало URA.RU, весной правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на получение 65 новых автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ) и еще 30 автобусов — по льготным казначейским кредитам. О том, что в качестве поставщика Бубнов хочет видеть «Волгабас», агентство рассказало 12 июля. По словам источника, с руководством предприятия Бубнов познакомился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Муниципальный «Гортранс», по данным URA.RU, продолжает сопротивляться Бубнову. Директор МУПа Сергей Нугаев просит закупить для Екатеринбурга проверенные и более дешевые НЕФАЗы. Узнать у самого Бубнова, так ли это, пока не удается — он недоступен для комментариев.