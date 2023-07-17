Климатолог Кокорин заявил об учащении сухой и жаркой погоды в России

18 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

За последние 50 лет температура земли увеличилась на 2-4 градуса, отметил Алексей Кокорин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России из-за глобального потепления учащаются периоды сухой и жаркой погоды, следовательно, растет и пожароопасность, в частности, в лесах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал климатолог Алексей Кокорин. «Проблема всего мира — это последствия глобального потепления. Но это лишь один из элементов, воздействующих на лесные пожары. Температура у нас увеличивается совсем чуть-чуть. За последние 50 лет где-то на 2-4 градуса. Тут важно, насколько увеличились волны жары или тепла, если говорить о зиме, то это тоже не очень хорошо (периоды оттепели и заморозки). Эти периоды в России стали гораздо сильнее, чем было в 2022 году, раз в пять чаще, чем в 19 веке. Важно, сколько времени держалась температура, некомфортная для жизни людей в конкретной местности. Периоды сухой, жаркой погоды будут чаще и сильнее, соответственно, пожароопасность будет расти. Это атмосферный показатель, предпосылки. Что будет происходить на земле — это уже совсем другое дело. Важно, что из себя лес представляет. Может быть, там пустыня или степь, или сколько там сухостоя, противопожарных полос, в каком состоянии торфяники? Обводнены они или их когда-то осушили и с тех пор не обводнили», — объяснил Алексей Кокорин. При этом климатолог подчеркнул, что программа президента по снижению количества лесных пожаров в России должна помочь в решении проблемы. «Есть указ президента уменьшить число, площадь лесных пожаров до некого уровня. Если на эти факторы повлиять, конечно, все должно получиться. Потому что климат — это очень медленно нарастающая проблема во всяком случае в России. Потому что, то, как леса горят в Калифорнии и в Австралии, — там другие леса. Они буквально пропитаны вот этими всеми смолистыми веществами. Они горят как порох, мгновенно. Там другая может быть ситуация», — добавил Кокорин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России из-за глобального потепления учащаются периоды сухой и жаркой погоды, следовательно, растет и пожароопасность, в частности, в лесах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал климатолог Алексей Кокорин. «Проблема всего мира — это последствия глобального потепления. Но это лишь один из элементов, воздействующих на лесные пожары. Температура у нас увеличивается совсем чуть-чуть. За последние 50 лет где-то на 2-4 градуса. Тут важно, насколько увеличились волны жары или тепла, если говорить о зиме, то это тоже не очень хорошо (периоды оттепели и заморозки). Эти периоды в России стали гораздо сильнее, чем было в 2022 году, раз в пять чаще, чем в 19 веке. Важно, сколько времени держалась температура, некомфортная для жизни людей в конкретной местности. Периоды сухой, жаркой погоды будут чаще и сильнее, соответственно, пожароопасность будет расти. Это атмосферный показатель, предпосылки. Что будет происходить на земле — это уже совсем другое дело. Важно, что из себя лес представляет. Может быть, там пустыня или степь, или сколько там сухостоя, противопожарных полос, в каком состоянии торфяники? Обводнены они или их когда-то осушили и с тех пор не обводнили», — объяснил Алексей Кокорин. При этом климатолог подчеркнул, что программа президента по снижению количества лесных пожаров в России должна помочь в решении проблемы. «Есть указ президента уменьшить число, площадь лесных пожаров до некого уровня. Если на эти факторы повлиять, конечно, все должно получиться. Потому что климат — это очень медленно нарастающая проблема во всяком случае в России. Потому что, то, как леса горят в Калифорнии и в Австралии, — там другие леса. Они буквально пропитаны вот этими всеми смолистыми веществами. Они горят как порох, мгновенно. Там другая может быть ситуация», — добавил Кокорин.