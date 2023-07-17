В Екатеринбурге из-за непогоды резко выросли цены на такси. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, теперь стоят в три раза дороже, пожаловалась URA.RU читательница.
«После вечернего пика вызываю такси из центра на Пионерку, доезжаю в среднем за 150 рублей. Сегодня цена поднялась до 477 рублей. При этом ехать всего 10 минут», — рассказывает собеседница. Другой читатель делится, что обычно доезжает с Уралмаша до Южного автовокзала за 300 рублей, а сегодня из-за непогоды поездка обошлась в 650 рублей.
На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.
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