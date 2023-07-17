В Екатеринбурге цены на такси подскочили в три раза из-за грозы. Скрин

17 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге идет сильный дождь с грозой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге из-за непогоды резко выросли цены на такси. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, теперь стоят в три раза дороже, пожаловалась URA.RU читательница. «После вечернего пика вызываю такси из центра на Пионерку, доезжаю в среднем за 150 рублей. Сегодня цена поднялась до 477 рублей. При этом ехать всего 10 минут», — рассказывает собеседница. Другой читатель делится, что обычно доезжает с Уралмаша до Южного автовокзала за 300 рублей, а сегодня из-за непогоды поездка обошлась в 650 рублей. На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки. Стоимость поездок резко выросла из-за непогоды Скрин: Яндекс.Такси

В Екатеринбурге из-за непогоды резко выросли цены на такси. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, теперь стоят в три раза дороже, пожаловалась URA.RU читательница. «После вечернего пика вызываю такси из центра на Пионерку, доезжаю в среднем за 150 рублей. Сегодня цена поднялась до 477 рублей. При этом ехать всего 10 минут», — рассказывает собеседница. Другой читатель делится, что обычно доезжает с Уралмаша до Южного автовокзала за 300 рублей, а сегодня из-за непогоды поездка обошлась в 650 рублей. На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.