В Екатеринбурге цены на такси подскочили в три раза из-за грозы. Скрин

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Ливень в Челябинске, авто, ливень, красная машина, дождь
В Екатеринбурге идет сильный дождь с грозой Фото:

В Екатеринбурге из-за непогоды резко выросли цены на такси. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, теперь стоят в три раза дороже, пожаловалась URA.RU читательница.

«После вечернего пика вызываю такси из центра на Пионерку, доезжаю в среднем за 150 рублей. Сегодня цена поднялась до 477 рублей. При этом ехать всего 10 минут», — рассказывает собеседница. Другой читатель делится, что обычно доезжает с Уралмаша до Южного автовокзала за 300 рублей, а сегодня из-за непогоды поездка обошлась в 650 рублей.

На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.

Стоимость поездок резко выросла из-за непогоды
Стоимость поездок резко выросла из-за непогоды

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В Екатеринбурге из-за непогоды резко выросли цены на такси. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, теперь стоят в три раза дороже, пожаловалась URA.RU читательница. «После вечернего пика вызываю такси из центра на Пионерку, доезжаю в среднем за 150 рублей. Сегодня цена поднялась до 477 рублей. При этом ехать всего 10 минут», — рассказывает собеседница. Другой читатель делится, что обычно доезжает с Уралмаша до Южного автовокзала за 300 рублей, а сегодня из-за непогоды поездка обошлась в 650 рублей. На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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