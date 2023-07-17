Путин велел оказать помощь девочке, раненной на Крымском мосту

17 июля 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Президент России Владимир Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту. Он отметил, что помощь пострадавшим должна быть взять на усиленный контроль. «Очередной теракт, погибли мирные жители ранен и остался без родителей ребенок. Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на телеканал «Россия-24».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту. Он отметил, что помощь пострадавшим должна быть взять на усиленный контроль. «Очередной теракт, погибли мирные жители ранен и остался без родителей ребенок. Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на телеканал «Россия-24».