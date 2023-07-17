Путин велел оказать помощь девочке, раненной на Крымском мосту

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту. Он отметил, что помощь пострадавшим должна быть взять на усиленный контроль.

«Очередной теракт, погибли мирные жители ранен и остался без родителей ребенок. Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на телеканал «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением после теракта на Крымском мосту. Он отметил, что помощь пострадавшим должна быть взять на усиленный контроль. «Очередной теракт, погибли мирные жители ранен и остался без родителей ребенок. Прошу местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на телеканал «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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