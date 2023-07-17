Хуснуллин: движение на Крымском мосту будет открыто к часу ночи

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Движение по Крымскому мосту будет запущено к часу ночи по местному времени, заявил Марат Хуснуллин Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Один пролет Крымского моста поврежден. Под водой повреждений нет. Движение по Крымскому мостку будет возобновлено к часу ночи, если не будут обнаружены новые повреждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Опорные пролеты: одно в Тамани полностью разрушено, не подлежит восстановлению Второй пролет поврежден, осевое смещение на 70-80 см, но в целом на опоре. Под водой повреждений нет», — отметил Марат Хуснуллин во время заседания Совета безопасности РФ с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с терактом на Крымском мосту, которое транслировал Кремль. Он также отметил, что ближе к часу ночи будет запущенно движение автотранспорта, после восстановления повреждений. Запуск будет происходить постепенно.

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Один пролет Крымского моста поврежден. Под водой повреждений нет. Движение по Крымскому мостку будет возобновлено к часу ночи, если не будут обнаружены новые повреждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Опорные пролеты: одно в Тамани полностью разрушено, не подлежит восстановлению Второй пролет поврежден, осевое смещение на 70-80 см, но в целом на опоре. Под водой повреждений нет», — отметил Марат Хуснуллин во время заседания Совета безопасности РФ с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с терактом на Крымском мосту, которое транслировал Кремль. Он также отметил, что ближе к часу ночи будет запущенно движение автотранспорта, после восстановления повреждений. Запуск будет происходить постепенно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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