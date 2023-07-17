Хуснуллин: движение на Крымском мосту будет открыто к часу ночи

17 июля 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Движение по Крымскому мосту будет запущено к часу ночи по местному времени, заявил Марат Хуснуллин Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Один пролет Крымского моста поврежден. Под водой повреждений нет. Движение по Крымскому мостку будет возобновлено к часу ночи, если не будут обнаружены новые повреждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Опорные пролеты: одно в Тамани полностью разрушено, не подлежит восстановлению Второй пролет поврежден, осевое смещение на 70-80 см, но в целом на опоре. Под водой повреждений нет», — отметил Марат Хуснуллин во время заседания Совета безопасности РФ с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с терактом на Крымском мосту, которое транслировал Кремль. Он также отметил, что ближе к часу ночи будет запущенно движение автотранспорта, после восстановления повреждений. Запуск будет происходить постепенно.

Один пролет Крымского моста поврежден. Под водой повреждений нет. Движение по Крымскому мостку будет возобновлено к часу ночи, если не будут обнаружены новые повреждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Опорные пролеты: одно в Тамани полностью разрушено, не подлежит восстановлению Второй пролет поврежден, осевое смещение на 70-80 см, но в целом на опоре. Под водой повреждений нет», — отметил Марат Хуснуллин во время заседания Совета безопасности РФ с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с терактом на Крымском мосту, которое транслировал Кремль. Он также отметил, что ближе к часу ночи будет запущенно движение автотранспорта, после восстановления повреждений. Запуск будет происходить постепенно.