Хуснуллин: движение на Крымском мосту будет открыто к часу ночи

Один пролет Крымского моста поврежден. Под водой повреждений нет. Движение по Крымскому мостку будет возобновлено к часу ночи, если не будут обнаружены новые повреждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Опорные пролеты: одно в Тамани полностью разрушено, не подлежит восстановлению Второй пролет поврежден, осевое смещение на 70-80 см, но в целом на опоре. Под водой повреждений нет», — отметил Марат Хуснуллин во время заседания Совета безопасности РФ с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с терактом на Крымском мосту, которое транслировал Кремль. Он также отметил, что ближе к часу ночи будет запущенно движение автотранспорта, после восстановления повреждений. Запуск будет происходить постепенно.
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