Путин: Минобороны готовит ответ на бессмысленный теракт Киева на Крымском мосту

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Минобороны России ответит Украине на теракт на Крымском мосту, заявил Владимир Путин Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза России по вопросу о теракте на Крымском мосту.

«Произошедшее — очередной теракт киевского режима. Преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, потому что сегодня погибли люди. Ответ будет. Минобороны готовит соответствующее предложение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел в telegram-канале Кремля.

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Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза России по вопросу о теракте на Крымском мосту. «Произошедшее — очередной теракт киевского режима. Преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, потому что сегодня погибли люди. Ответ будет. Минобороны готовит соответствующее предложение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел в telegram-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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