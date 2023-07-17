Путин: Минобороны готовит ответ на бессмысленный теракт Киева на Крымском мосту

Минобороны России ответит Украине на теракт на Крымском мосту, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза России по вопросу о теракте на Крымском мосту.
«Произошедшее — очередной теракт киевского режима. Преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, потому что сегодня погибли люди. Ответ будет. Минобороны готовит соответствующее предложение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел в
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