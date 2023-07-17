Путин: Минобороны готовит ответ на бессмысленный теракт Киева на Крымском мосту

17 июля 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Минобороны России ответит Украине на теракт на Крымском мосту, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза России по вопросу о теракте на Крымском мосту. «Произошедшее — очередной теракт киевского режима. Преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, потому что сегодня погибли люди. Ответ будет. Минобороны готовит соответствующее предложение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел в telegram-канале Кремля .

Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза России по вопросу о теракте на Крымском мосту. «Произошедшее — очередной теракт киевского режима. Преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, потому что сегодня погибли люди. Ответ будет. Минобороны готовит соответствующее предложение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел в telegram-канале Кремля.