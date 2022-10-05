Строители из ЯНАО восстановят храм в Волновахе

Ямал восстановит храм в Волновахе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ямал планирует восстановить православный храм в Волновахе. Об этой задаче сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Поставили себе задачу восстановить православный храм. Будем решать ее отдельно от наших плановых работ. Кроме этого, в работе еще 36 объектов образования — детские сады и школы. Их до конца года будем приводить в соответствие», — передает пресс-служба правительства региона слова Артюхова.

Отмечается, что также Ямал планирует заново построить здание суда, потому что нынешнее восстановить невозможно. Ранее сообщалось, что ЯНАО уже восстановил три важных соцобъекта в Волновахском районе. Последним стало общежитие для врачей.

Кроме того, скорость работы ямальских строителей оценили власти Волновахи. Они поблагодарили губернатора за такую работу. Ямал взял шефство над этим районом в июне.

Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная задача — защита мирного населения Донбасса.