05 октября 2022

Строители из ЯНАО восстановят храм в Волновахе

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Мариуполь. Украина, часовня, храм, церковь, последствия, мариуполь, обстрел, гуманитарная катастрофа
Ямал восстановит храм в Волновахе (архивное фото) Фото:

Ямал планирует восстановить православный храм в Волновахе. Об этой задаче сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Поставили себе задачу восстановить православный храм. Будем решать ее отдельно от наших плановых работ. Кроме этого, в работе еще 36 объектов образования — детские сады и школы. Их до конца года будем приводить в соответствие», — передает пресс-служба правительства региона слова Артюхова.

Отмечается, что также Ямал планирует заново построить здание суда, потому что нынешнее восстановить невозможно. Ранее сообщалось, что ЯНАО уже восстановил три важных соцобъекта в Волновахском районе. Последним стало общежитие для врачей.

Кроме того, скорость работы ямальских строителей оценили власти Волновахи. Они поблагодарили губернатора за такую работу. Ямал взял шефство над этим районом в июне.

Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная задача — защита мирного населения Донбасса.

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Ямал планирует восстановить православный храм в Волновахе. Об этой задаче сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Поставили себе задачу восстановить православный храм. Будем решать ее отдельно от наших плановых работ. Кроме этого, в работе еще 36 объектов образования — детские сады и школы. Их до конца года будем приводить в соответствие», — передает пресс-служба правительства региона слова Артюхова. Отмечается, что также Ямал планирует заново построить здание суда, потому что нынешнее восстановить невозможно. Ранее сообщалось, что ЯНАО уже восстановил три важных соцобъекта в Волновахском районе. Последним стало общежитие для врачей. Кроме того, скорость работы ямальских строителей оценили власти Волновахи. Они поблагодарили губернатора за такую работу. Ямал взял шефство над этим районом в июне. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная задача — защита мирного населения Донбасса.
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