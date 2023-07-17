Автомобили на Крымском мосту движутся в реверсивном режиме
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Автомобили возобновили движение по Крымскому мосту после теракта. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Первые автомобили поехали по Крымском мосту в режиме реверсивного движения», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Сообщается, что сейчас на мосту находится около 20-25 машин.
17 июля глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о закрытии Крымского моста после теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит ответ на атаку.
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