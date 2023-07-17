17 июля 2023

Хуснуллин: первые автомобили поехали по Крымскому мосту после теракта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Автомобили на Крымском мосту движутся в реверсивном режиме Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Автомобили возобновили движение по Крымскому мосту после теракта. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Первые автомобили поехали по Крымском мосту в режиме реверсивного движения», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Сообщается, что сейчас на мосту находится около 20-25 машин.

17 июля глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о закрытии Крымского моста после теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит ответ на атаку.

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Автомобили возобновили движение по Крымскому мосту после теракта. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Первые автомобили поехали по Крымском мосту в режиме реверсивного движения», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Сообщается, что сейчас на мосту находится около 20-25 машин. 17 июля глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о закрытии Крымского моста после теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит ответ на атаку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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