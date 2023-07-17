Хуснуллин: первые автомобили поехали по Крымскому мосту после теракта. Видео

18 июля 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Автомобили на Крымском мосту движутся в реверсивном режиме Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Автомобили возобновили движение по Крымскому мосту после теракта. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Первые автомобили поехали по Крымском мосту в режиме реверсивного движения», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Сообщается, что сейчас на мосту находится около 20-25 машин. 17 июля глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о закрытии Крымского моста после теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит ответ на атаку.

Автомобили возобновили движение по Крымскому мосту после теракта. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Первые автомобили поехали по Крымском мосту в режиме реверсивного движения», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Сообщается, что сейчас на мосту находится около 20-25 машин. 17 июля глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о закрытии Крымского моста после теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит ответ на атаку.