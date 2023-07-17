Пермяк похвастался урожаем красноголовиков, обабков и лисичек. Фото

18 июля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

По словам жителя Прикамья, ему в основном попадались крупные грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края Александр Бабин похвастался урожаем собранных лисичек, обабков, красноголовиков и белых грибов. Фотографии из леса он опубликовал в соцсети. «Грибы, в основном, попадались крупные. Набрали (вместе с братом — прим. URA.RU) килограмма два с половиной: семь или восемь красных, пяток белых, два обабка и горсть лисичек. Будет жареха. В лесу хорошо. Если б еще не мошкара…» — написал Александр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что пермячка нашла грибы в черте города. По ее словам, урожайное место расположено в лесу у одного из жилых комплексов. По словам пермяка, он давно не срезает грибы, предпочитая из выкручивать Фото: страница VK Александра Бабина На «тихую охоту» грибник вышел вместе с братом Фото: страница VK Александра Бабина

Житель Пермского края Александр Бабин похвастался урожаем собранных лисичек, обабков, красноголовиков и белых грибов. Фотографии из леса он опубликовал в соцсети. «Грибы, в основном, попадались крупные. Набрали (вместе с братом — прим. URA.RU) килограмма два с половиной: семь или восемь красных, пяток белых, два обабка и горсть лисичек. Будет жареха. В лесу хорошо. Если б еще не мошкара…» — написал Александр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что пермячка нашла грибы в черте города. По ее словам, урожайное место расположено в лесу у одного из жилых комплексов.