17 июля 2023

Пермяк похвастался урожаем красноголовиков, обабков и лисичек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
По словам жителя Прикамья, ему в основном попадались крупные грибы Фото:

Житель Пермского края Александр Бабин похвастался урожаем собранных лисичек, обабков, красноголовиков и белых грибов. Фотографии из леса он опубликовал в соцсети.

«Грибы, в основном, попадались крупные. Набрали (вместе с братом — прим. URA.RU) килограмма два с половиной: семь или восемь красных, пяток белых, два обабка и горсть лисичек. Будет жареха. В лесу хорошо. Если б еще не мошкара…» — написал Александр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что пермячка нашла грибы в черте города. По ее словам, урожайное место расположено в лесу у одного из жилых комплексов.

По словам пермяка, он давно не срезает грибы, предпочитая из выкручивать
По словам пермяка, он давно не срезает грибы, предпочитая из выкручивать
Фото:
На «тихую охоту» грибник вышел вместе с братом
На «тихую охоту» грибник вышел вместе с братом
Фото:

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Житель Пермского края Александр Бабин похвастался урожаем собранных лисичек, обабков, красноголовиков и белых грибов. Фотографии из леса он опубликовал в соцсети. «Грибы, в основном, попадались крупные. Набрали (вместе с братом — прим. URA.RU) килограмма два с половиной: семь или восемь красных, пяток белых, два обабка и горсть лисичек. Будет жареха. В лесу хорошо. Если б еще не мошкара…» — написал Александр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что пермячка нашла грибы в черте города. По ее словам, урожайное место расположено в лесу у одного из жилых комплексов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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