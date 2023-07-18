Авиация РФ ударила по пункту дислокации ВСУ в ДНР

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Вертолетами нанесены удары по позициям противника в районах Курдюмовки и Клещеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация нанесла удар по временному размещению Вооруженных сил Украины в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — сказал Астафьев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по позициям противника в районах Курдюмовки и Клещеевки.

По словам Астафьева, ракетчикам группировки удалось поразить склад боеприпасов и пункт расположения Службы безопасности Украины в Краматорске, а также пункты размещения 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке. Он отметил, что на позициях в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки бойцы уничтожили минометы 120-миллиметрового калибра.

Ранее российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и трое реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».

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Российская авиация нанесла удар по временному размещению Вооруженных сил Украины в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — сказал Астафьев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по позициям противника в районах Курдюмовки и Клещеевки. По словам Астафьева, ракетчикам группировки удалось поразить склад боеприпасов и пункт расположения Службы безопасности Украины в Краматорске, а также пункты размещения 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке. Он отметил, что на позициях в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки бойцы уничтожили минометы 120-миллиметрового калибра. Ранее российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и трое реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».
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