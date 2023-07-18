Российские штурмовики подкрались к позициям ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские пилоты скрытно атаковали позиции ВСУ на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовики скрытно ударили ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника. <…> Для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч», — передает военное ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для эффективной скрытности пилоты летели на высоте не боле 25 метров над рельефом. По итогу украинские позиции были уничтожены.

Ранее российская авиация также ударила по пункту дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, танкисты и артиллеристы ВС РФ пообещали Украине целенаправленно отомстить за ранение 14-летней девочки во время теракта Украины на Крымском мосту.

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Российские штурмовики скрытно ударили ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника. <…> Для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч», — передает военное ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для эффективной скрытности пилоты летели на высоте не боле 25 метров над рельефом. По итогу украинские позиции были уничтожены. Ранее российская авиация также ударила по пункту дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, танкисты и артиллеристы ВС РФ пообещали Украине целенаправленно отомстить за ранение 14-летней девочки во время теракта Украины на Крымском мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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