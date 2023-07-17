Российские артиллеристы мстят за раненную на Крымском мосту девочку

18 июля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Артиллеристы мстят за ВСУ за девочку Ангелину, потерявшую родителей в ходе теракта 17 июля на Крымском мосту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Российские танкисты и артиллеристы мстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) за раненую девочку Ангелину, которая выжила после теракта на Крымском мосту. Она потеряла родителей и получила ранения. Об этом сообщают российские военкоры. «Танкисты и артиллеристы мстят врагу (ВСУ — прим. URA.RU) за раненную на Крымском мосту девочку, ставшую сиротой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Солдаты также пожелали девочке скорейшего восстановления и крепкой силы духа. Украина организовала теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте, передает РАПСИ. В ходе подрыва погибла семейная пара, которая ехала в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их 14-летняя дочь. Последняя оказалась единственной выжившей. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту доставили в Краснодар, в клиническую больницу. Отмечалось, что Ангелина страдает частичной потерей памяти. Президент РФ Владимир Путин попросил оказать девочке всю необходимую помощь, передает RT.

Российские танкисты и артиллеристы мстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) за раненую девочку Ангелину, которая выжила после теракта на Крымском мосту. Она потеряла родителей и получила ранения. Об этом сообщают российские военкоры. «Танкисты и артиллеристы мстят врагу (ВСУ — прим. URA.RU) за раненную на Крымском мосту девочку, ставшую сиротой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Солдаты также пожелали девочке скорейшего восстановления и крепкой силы духа. Украина организовала теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте, передает РАПСИ. В ходе подрыва погибла семейная пара, которая ехала в Крым из Белгородской области. В машине находились трое — родители и их 14-летняя дочь. Последняя оказалась единственной выжившей. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту доставили в Краснодар, в клиническую больницу. Отмечалось, что Ангелина страдает частичной потерей памяти. Президент РФ Владимир Путин попросил оказать девочке всю необходимую помощь, передает RT.