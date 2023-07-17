17 июля 2023

Подсчитана сумма ремонта Крымского моста после теракта

Эксперт строительной отрасли Султанов: на восстановление Крымского моста уйдет 600 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Характер повреждений моста не — не критический Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

На восстановление Крымского моста после теракта может уйти около 600 млн рублей. Об этом заявил независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов.

«На восстановление одного пролета может уйти до 300 млн рублей, то есть всего около 600 млн», — сказал Султанов, его слова передают «Известия». Он отметил, что важным фактором является то, что опоры моста не повреждены.

Инженер по качеству строительства Сергей Бакин отмечает, что характер повреждений моста не — не критический. По его мнению, ремонтные работы займут около месяца.

Украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем.

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На восстановление Крымского моста после теракта может уйти около 600 млн рублей. Об этом заявил независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов. «На восстановление одного пролета может уйти до 300 млн рублей, то есть всего около 600 млн», — сказал Султанов, его слова передают «Известия». Он отметил, что важным фактором является то, что опоры моста не повреждены. Инженер по качеству строительства Сергей Бакин отмечает, что характер повреждений моста не — не критический. По его мнению, ремонтные работы займут около месяца. Украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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