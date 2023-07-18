Свердловчане пытались наладить наркотрафик в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали двух жителей Сухого Лога (Свердловская область), которые оборудовали тайники для закладки значительного объема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Жители Сухого Лога, являясь участниками организованной преступной группы, с целью получения дохода от сбыта наркотиков, оборудовали на территории Ноябрьска тайники с наркотическим средством в значительном размере. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Уголовное дело в отношении свердловчан по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой» направлено в суд. По данному обвинению предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
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