Свердловчане пытались наладить наркотрафик в ЯНАО

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
В ЯНАО будут судить жителей Свердловской области за оборудование закладок Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали двух жителей Сухого Лога (Свердловская область), которые оборудовали тайники для закладки значительного объема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Жители Сухого Лога, являясь участниками организованной преступной группы, с целью получения дохода от сбыта наркотиков, оборудовали на территории Ноябрьска тайники с наркотическим средством в значительном размере. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Уголовное дело в отношении свердловчан по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой» направлено в суд. По данному обвинению предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

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В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали двух жителей Сухого Лога (Свердловская область), которые оборудовали тайники для закладки значительного объема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жители Сухого Лога, являясь участниками организованной преступной группы, с целью получения дохода от сбыта наркотиков, оборудовали на территории Ноябрьска тайники с наркотическим средством в значительном размере. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Уголовное дело в отношении свердловчан по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой» направлено в суд. По данному обвинению предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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