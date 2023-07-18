Свердловчане пытались наладить наркотрафик в ЯНАО 18 июля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 + В ЯНАО будут судить жителей Свердловской области за оборудование закладок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали двух жителей Сухого Лога (Свердловская область), которые оборудовали тайники для закладки значительного объема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жители Сухого Лога, являясь участниками организованной преступной группы, с целью получения дохода от сбыта наркотиков, оборудовали на территории Ноябрьска тайники с наркотическим средством в значительном размере. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Уголовное дело в отношении свердловчан по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой» направлено в суд. По данному обвинению предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы. В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали двух жителей Сухого Лога (Свердловская область), которые оборудовали тайники для закладки значительного объема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жители Сухого Лога, являясь участниками организованной преступной группы, с целью получения дохода от сбыта наркотиков, оборудовали на территории Ноябрьска тайники с наркотическим средством в значительном размере. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Уголовное дело в отношении свердловчан по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой» направлено в суд. По данному обвинению предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям