17 июля 2023

В Екатеринбурге сдают квартиру для БДСМ-свиданий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге сдают квартиру для БДСМ-утех Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга посуточно сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого» для БДСМ практик. Объявление об этом появилось на сайте Avito.

«Гарантируем анонимность! Бесконтактные заселения и выезд! Перед каждым заселением тщательная санитарная обработка с применением профильной химии!», — написал владелец. Квартира с общей площадью 40 квадратных метров сдается за 6 — 6,5 тысяч рублей, в зависимости от дня заселения.

Также квартира оборудована кованной кроватью, железной клеткой и другой тематической атрибутикой. Хозяин уверяет, что из релакс-зоны открывается шикарный вид на город.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел ежегодный свинг-фестиваль. На мероприятии присутствовало порядка 90 человек из разных городов УрФО.

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В Академическом районе Екатеринбурга посуточно сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого» для БДСМ практик. Объявление об этом появилось на сайте Avito. «Гарантируем анонимность! Бесконтактные заселения и выезд! Перед каждым заселением тщательная санитарная обработка с применением профильной химии!», — написал владелец. Квартира с общей площадью 40 квадратных метров сдается за 6 — 6,5 тысяч рублей, в зависимости от дня заселения. Также квартира оборудована кованной кроватью, железной клеткой и другой тематической атрибутикой. Хозяин уверяет, что из релакс-зоны открывается шикарный вид на город. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел ежегодный свинг-фестиваль. На мероприятии присутствовало порядка 90 человек из разных городов УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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