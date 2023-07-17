В Академическом районе Екатеринбурга посуточно сдают квартиру в стиле фильма «50 оттенков серого» для БДСМ практик. Объявление об этом появилось на сайте Avito.
«Гарантируем анонимность! Бесконтактные заселения и выезд! Перед каждым заселением тщательная санитарная обработка с применением профильной химии!», — написал владелец. Квартира с общей площадью 40 квадратных метров сдается за 6 — 6,5 тысяч рублей, в зависимости от дня заселения.
Также квартира оборудована кованной кроватью, железной клеткой и другой тематической атрибутикой. Хозяин уверяет, что из релакс-зоны открывается шикарный вид на город.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел ежегодный свинг-фестиваль. На мероприятии присутствовало порядка 90 человек из разных городов УрФО.
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