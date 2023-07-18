Удар по порту Одессы попал на видео

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В telegram-канале опубликовали ракетный удар по порту в Одессе Фото:

По порту в Одессе нанесен ракетный удар. Соответствующие кадры опубликовал латвийский telegram-канал «Война. История. Оружие».

На видео видно, как работает система противовоздушной обороны Украины. Далее зафиксирован большой взрыв. До этого украинские соцсети и telegram-каналы заявляли о российском ракетном ударе по порту.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

После теракта на Крымском мосту в ночь 17 июля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Одесса могла бы стать целью для ответного удара со стороны ВС РФ. Также Шурыгин предложил ударить по украинским зерновым хранилищам.

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По порту в Одессе нанесен ракетный удар. Соответствующие кадры опубликовал латвийский telegram-канал «Война. История. Оружие». На видео видно, как работает система противовоздушной обороны Украины. Далее зафиксирован большой взрыв. До этого украинские соцсети и telegram-каналы заявляли о российском ракетном ударе по порту. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. После теракта на Крымском мосту в ночь 17 июля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Одесса могла бы стать целью для ответного удара со стороны ВС РФ. Также Шурыгин предложил ударить по украинским зерновым хранилищам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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