Удар по порту Одессы попал на видео

18 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В telegram-канале опубликовали ракетный удар по порту в Одессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU По порту в Одессе нанесен ракетный удар. Соответствующие кадры опубликовал латвийский telegram-канал «Война. История. Оружие». На видео видно, как работает система противовоздушной обороны Украины. Далее зафиксирован большой взрыв. До этого украинские соцсети и telegram-каналы заявляли о российском ракетном ударе по порту. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. После теракта на Крымском мосту в ночь 17 июля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Одесса могла бы стать целью для ответного удара со стороны ВС РФ. Также Шурыгин предложил ударить по украинским зерновым хранилищам.

По порту в Одессе нанесен ракетный удар. Соответствующие кадры опубликовал латвийский telegram-канал «Война. История. Оружие». На видео видно, как работает система противовоздушной обороны Украины. Далее зафиксирован большой взрыв. До этого украинские соцсети и telegram-каналы заявляли о российском ракетном ударе по порту. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. После теракта на Крымском мосту в ночь 17 июля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Одесса могла бы стать целью для ответного удара со стороны ВС РФ. Также Шурыгин предложил ударить по украинским зерновым хранилищам.