17 июля 2023

Военный эксперт предложил цель для ответного удара после теракта на Крымском мосту

Военный эксперт Шурыгин: Россия могла бы избрать Одессу для ответа на теракт в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина, архив. Пермь, украинцы, одесса, ukraine, odessa, памятник екатерине
По мнению Шурыгина, Россия могла бы разбомбить одесский порт в ответ на теракт Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Россия после теракта на Крымском мосту могла бы избрать в качестве ответной цели одесский порт, а также его нефтяные и зерновые терминалы. С таким предложением выступил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы», — заявил Шурыгин, его слова приводит «Известия». По мнению эксперта, таким образом будет возможно решить и проблему с будущим зерновой сделки.

Кроме того, Шурыгин предложил взяться после этого военно-политический центр — Киев. А далее объявить охоту на высшее военное руководство Украины.

17 июля стало известно о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку, передает МК. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с предложением взрывать дома ответственных за это преступление.

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Россия после теракта на Крымском мосту могла бы избрать в качестве ответной цели одесский порт, а также его нефтяные и зерновые терминалы. С таким предложением выступил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы», — заявил Шурыгин, его слова приводит «Известия». По мнению эксперта, таким образом будет возможно решить и проблему с будущим зерновой сделки. Кроме того, Шурыгин предложил взяться после этого военно-политический центр — Киев. А далее объявить охоту на высшее военное руководство Украины. 17 июля стало известно о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку, передает МК. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с предложением взрывать дома ответственных за это преступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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