Военный эксперт предложил цель для ответного удара после теракта на Крымском мосту

Военный эксперт Шурыгин: Россия могла бы избрать Одессу для ответа на теракт в Крыму

18 июля 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

По мнению Шурыгина, Россия могла бы разбомбить одесский порт в ответ на теракт Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Россия после теракта на Крымском мосту могла бы избрать в качестве ответной цели одесский порт, а также его нефтяные и зерновые терминалы. С таким предложением выступил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы», — заявил Шурыгин, его слова приводит «Известия». По мнению эксперта, таким образом будет возможно решить и проблему с будущим зерновой сделки. Кроме того, Шурыгин предложил взяться после этого военно-политический центр — Киев. А далее объявить охоту на высшее военное руководство Украины. 17 июля стало известно о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку, передает МК . Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с предложением взрывать дома ответственных за это преступление.

Россия после теракта на Крымском мосту могла бы избрать в качестве ответной цели одесский порт, а также его нефтяные и зерновые терминалы. С таким предложением выступил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы», — заявил Шурыгин, его слова приводит «Известия». По мнению эксперта, таким образом будет возможно решить и проблему с будущим зерновой сделки. Кроме того, Шурыгин предложил взяться после этого военно-политический центр — Киев. А далее объявить охоту на высшее военное руководство Украины. 17 июля стало известно о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку, передает МК. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с предложением взрывать дома ответственных за это преступление.