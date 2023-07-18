Экономист обозначил новый этап украинского кризиса после выхода РФ из зерновой сделки

Суздальцев: выход РФ из зерновой сделки означает, что Россия не будет искать компромиссов с Украиной
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно
Решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе российско-украинского кризиса Фото:
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Выход РФ из зерновой сделки указывает на то, что страна больше не готова искать компромиссы с Украиной и выходит на новый этап российско-украинского кризиса. Об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. Все наши проблемы, которые есть, будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя», — сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса. Суздальцев добавил, что Запад и Украина привыкли, что Россия пытается договориться, однако страна ведет не войну, а спецоперацию, где старается решить проблемы с наименьшими потерями.

Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее условия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет выполнять свою часть обязанностей зерновой сделки без России, передает «Национальная служба новостей».

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Выход РФ из зерновой сделки указывает на то, что страна больше не готова искать компромиссы с Украиной и выходит на новый этап российско-украинского кризиса. Об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. Все наши проблемы, которые есть, будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя», — сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса. Суздальцев добавил, что Запад и Украина привыкли, что Россия пытается договориться, однако страна ведет не войну, а спецоперацию, где старается решить проблемы с наименьшими потерями. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее условия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет выполнять свою часть обязанностей зерновой сделки без России, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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