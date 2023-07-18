Экономист обозначил новый этап украинского кризиса после выхода РФ из зерновой сделки

Суздальцев: выход РФ из зерновой сделки означает, что Россия не будет искать компромиссов с Украиной

18 июля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе российско-украинского кризиса Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Выход РФ из зерновой сделки указывает на то, что страна больше не готова искать компромиссы с Украиной и выходит на новый этап российско-украинского кризиса. Об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. Все наши проблемы, которые есть, будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя», — сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса. Суздальцев добавил, что Запад и Украина привыкли, что Россия пытается договориться, однако страна ведет не войну, а спецоперацию, где старается решить проблемы с наименьшими потерями. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее условия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет выполнять свою часть обязанностей зерновой сделки без России, передает «Национальная служба новостей».

Выход РФ из зерновой сделки указывает на то, что страна больше не готова искать компромиссы с Украиной и выходит на новый этап российско-украинского кризиса. Об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. Все наши проблемы, которые есть, будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя», — сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что решение Москвы о выходе из зерновой сделки говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса. Суздальцев добавил, что Запад и Украина привыкли, что Россия пытается договориться, однако страна ведет не войну, а спецоперацию, где старается решить проблемы с наименьшими потерями. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее условия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет выполнять свою часть обязанностей зерновой сделки без России, передает «Национальная служба новостей».