17 июля 2023
16 июля 2023

В ЯНАО в ночном пожаре девятиэтажки погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
В Надыме при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина Фото:

В Надыме (ЯНАО) при пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу Зверева, дом 17/1 погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В пожарную охрану Надыма 17 июня 2023 года в 22 часа 54 минуты поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме. В результате пожара повреждена квартира на всей площади — 70 квадратных метров, погиб мужчина 1982 года рождения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Горела квартира на пятом этаже. С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировалось 12 человек. В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Возгорание ликвидировано ночью 18 июля.

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В Надыме (ЯНАО) при пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу Зверева, дом 17/1 погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В пожарную охрану Надыма 17 июня 2023 года в 22 часа 54 минуты поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме. В результате пожара повреждена квартира на всей площади — 70 квадратных метров, погиб мужчина 1982 года рождения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Горела квартира на пятом этаже. С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировалось 12 человек. В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Возгорание ликвидировано ночью 18 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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