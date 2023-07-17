В ЯНАО в ночном пожаре девятиэтажки погиб человек

18 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

В Надыме при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) при пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу Зверева, дом 17/1 погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В пожарную охрану Надыма 17 июня 2023 года в 22 часа 54 минуты поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме. В результате пожара повреждена квартира на всей площади — 70 квадратных метров, погиб мужчина 1982 года рождения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Горела квартира на пятом этаже. С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировалось 12 человек. В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Возгорание ликвидировано ночью 18 июля.

В Надыме (ЯНАО) при пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу Зверева, дом 17/1 погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В пожарную охрану Надыма 17 июня 2023 года в 22 часа 54 минуты поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме. В результате пожара повреждена квартира на всей площади — 70 квадратных метров, погиб мужчина 1982 года рождения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Горела квартира на пятом этаже. С верхних этажей дома самостоятельно эвакуировалось 12 человек. В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Возгорание ликвидировано ночью 18 июля.