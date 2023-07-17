Челябинские единороссы обновили руководство партии

18 июля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Ротация в челябинском реготделении ЕР прошла в плановом порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На областной конференции «Единой России» в Челябинске, которую проводит губернатор Алексей Текслер, обновлен состав президиума и политсовета реготделения партии. Изменения в руководстве ЕР прошли в рамках ротации партийных кадров, передает 18 июля с мероприятия корреспондент URA.RU. В состав президиума вошли врио руководителя регионального исполкома Виталий Маслов, лидер областной МГЕР Максим Голощапов и глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Президиум покинули вице-губернаторы Александр Лазарев и Алексей Фартыгин, а также мэр Кыштыма Людмила Шеболаева. Из регионального политсовета вывели попавшего под уголовное дело главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Также политсовет покинули депутат областного заксобрания Максим Романов, депутат гордумы Челябинска Беленков и бывший член Общественной палаты РФ Феликс Панов. Трое последних входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. Новым членом политсовета стал мэр Миасса Егор Ковальчук.

На областной конференции «Единой России» в Челябинске, которую проводит губернатор Алексей Текслер, обновлен состав президиума и политсовета реготделения партии. Изменения в руководстве ЕР прошли в рамках ротации партийных кадров, передает 18 июля с мероприятия корреспондент URA.RU. В состав президиума вошли врио руководителя регионального исполкома Виталий Маслов, лидер областной МГЕР Максим Голощапов и глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Президиум покинули вице-губернаторы Александр Лазарев и Алексей Фартыгин, а также мэр Кыштыма Людмила Шеболаева. Из регионального политсовета вывели попавшего под уголовное дело главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Также политсовет покинули депутат областного заксобрания Максим Романов, депутат гордумы Челябинска Беленков и бывший член Общественной палаты РФ Феликс Панов. Трое последних входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. Новым членом политсовета стал мэр Миасса Егор Ковальчук.