13 июля 2023

Главу челябинского района отпустили из-под ареста

Главе Катав-Ивановского района Шимановичу запретили определенные действия вместо домашнего ареста
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, шиманович николай
Расследование дела в отношении Николая Шимановича заверено Фото:

Главу Катав-Ивановского района Челябинской области Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве, 14 июля выпустили из-под домашнего ареста. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, его выпустили под запрет определенных действий.

«Суд принял решение о смягчении меры пресечения. Шимановича отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на решение суда повлияло окончание следствия. Сейчас дело находится на стадии изучения материалов. После этого оно отправится в суд. Так что держать Шимановича под домашним арестом смысла нет.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее.

Силовики задержали Шимановича в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, еще в период своей работы адвокатом он присвоил ценные бумаги банкротящейся фирмы. После он сбыл вексели, и на вырученные деньги купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания в домах чиновника и его дочери были проведены обыски.

Шимановича отправили под домашний арест. Несколько раз он нарушал условия меры пресечения: он дистанционно руководил районом, посещал кафе и рестораны. У следствия были все основания, чтобы отправить главу района в СИЗО.

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Главу Катав-Ивановского района Челябинской области Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве, 14 июля выпустили из-под домашнего ареста. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, его выпустили под запрет определенных действий. «Суд принял решение о смягчении меры пресечения. Шимановича отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий», — рассказал источник. По данным URA.RU, на решение суда повлияло окончание следствия. Сейчас дело находится на стадии изучения материалов. После этого оно отправится в суд. Так что держать Шимановича под домашним арестом смысла нет. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее. Силовики задержали Шимановича в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, еще в период своей работы адвокатом он присвоил ценные бумаги банкротящейся фирмы. После он сбыл вексели, и на вырученные деньги купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания в домах чиновника и его дочери были проведены обыски. Шимановича отправили под домашний арест. Несколько раз он нарушал условия меры пресечения: он дистанционно руководил районом, посещал кафе и рестораны. У следствия были все основания, чтобы отправить главу района в СИЗО.
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