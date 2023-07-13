Главу челябинского района отпустили из-под ареста

Главе Катав-Ивановского района Шимановичу запретили определенные действия вместо домашнего ареста

Расследование дела в отношении Николая Шимановича заверено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу Катав-Ивановского района Челябинской области Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве, 14 июля выпустили из-под домашнего ареста. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, его выпустили под запрет определенных действий.

«Суд принял решение о смягчении меры пресечения. Шимановича отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на решение суда повлияло окончание следствия. Сейчас дело находится на стадии изучения материалов. После этого оно отправится в суд. Так что держать Шимановича под домашним арестом смысла нет.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что информация будет позднее.

Силовики задержали Шимановича в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, еще в период своей работы адвокатом он присвоил ценные бумаги банкротящейся фирмы. После он сбыл вексели, и на вырученные деньги купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания в домах чиновника и его дочери были проведены обыски.

Шимановича отправили под домашний арест. Несколько раз он нарушал условия меры пресечения: он дистанционно руководил районом, посещал кафе и рестораны. У следствия были все основания, чтобы отправить главу района в СИЗО.