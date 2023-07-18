В Нижнем Тагиле построят трубный завод за 1,5 млрд на 300 рабочих мест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
В Нижнем Тагиле будут строить завод по производству труб большого диаметра Фото:

Завод по производству труб большого диаметра построит в Нижнем Тагиле (Свердловская область) компания «Металлинвест» до 2026 года. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. Под руководством [губернатора] Евгения Куйвашева успешно решаются задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению привлекательности региона для инвесторов», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Площадь завода составит 13,5 тысячи квадратных метров планируют, здесь откроют 300 рабочих мест. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Построить предприятие планирует компания «Металлинвест» в Нижнем Тагиле до конца 2026 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» откроют сортопрокатное производство, где будут делать титановые продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Объем инвестиций составит 21 млрд рублей.

Компания «Металлинвест» подписала соглашение о сопровождении проекта с Агентством по привлечению инвестиций региона в присутствии замгубернатора Дмитрия Ионина
Компания «Металлинвест» подписала соглашение о сопровождении проекта с Агентством по привлечению инвестиций региона в присутствии замгубернатора Дмитрия Ионина
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод по производству труб большого диаметра построит в Нижнем Тагиле (Свердловская область) компания «Металлинвест» до 2026 года. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. Под руководством [губернатора] Евгения Куйвашева успешно решаются задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению привлекательности региона для инвесторов», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Площадь завода составит 13,5 тысячи квадратных метров планируют, здесь откроют 300 рабочих мест. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Построить предприятие планирует компания «Металлинвест» в Нижнем Тагиле до конца 2026 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» откроют сортопрокатное производство, где будут делать титановые продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Объем инвестиций составит 21 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...