В Нижнем Тагиле построят трубный завод за 1,5 млрд на 300 рабочих мест

18 июля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле будут строить завод по производству труб большого диаметра Фото: Анна Майорова © URA.RU Завод по производству труб большого диаметра построит в Нижнем Тагиле (Свердловская область) компания «Металлинвест» до 2026 года. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. Под руководством [губернатора] Евгения Куйвашева успешно решаются задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению привлекательности региона для инвесторов», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Площадь завода составит 13,5 тысячи квадратных метров планируют, здесь откроют 300 рабочих мест. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Построить предприятие планирует компания «Металлинвест» в Нижнем Тагиле до конца 2026 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» откроют сортопрокатное производство, где будут делать титановые продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Объем инвестиций составит 21 млрд рублей. Компания «Металлинвест» подписала соглашение о сопровождении проекта с Агентством по привлечению инвестиций региона в присутствии замгубернатора Дмитрия Ионина Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Завод по производству труб большого диаметра построит в Нижнем Тагиле (Свердловская область) компания «Металлинвест» до 2026 года. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. Под руководством [губернатора] Евгения Куйвашева успешно решаются задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению привлекательности региона для инвесторов», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Площадь завода составит 13,5 тысячи квадратных метров планируют, здесь откроют 300 рабочих мест. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Построить предприятие планирует компания «Металлинвест» в Нижнем Тагиле до конца 2026 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» откроют сортопрокатное производство, где будут делать титановые продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Объем инвестиций составит 21 млрд рублей.